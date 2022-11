Nasce “Il Sentiero dei Sogni”: la purezza dell’amore nei versi di Antonio Franzè

“Il Sentiero dei Sogni” è la raccolta poetica appena pubblicata da Antonio Franzè (edita SD Collection, copertina di Cristina Corso) che interpreta la poesia come emblema di anima in trasporto con la sua potenzialità sensoriale – musicale, che consente al lettore di entrare nei profondi meandri dell’anima.

In questa silloge, amore e nostalgia divengono un intreccio sensuale di speranza di un mondo e di una vita migliori.

Nella raccolta, infatti, brilla sempre l’amore, ma accanto ad esso vibra forte anche la malinconica attesa, la nostalgia del tempo che scorre inesorabile, il dolore di ciò che è andato perduto nel tempo. Il poeta rimodella ciò che osserva con gli “occhi” del suo cuore traducendolo in versi scorrevoli ed eleganti, da quali emergono appunto sensazioni ed emozioni.

“Il Sentiero dei Sogni” propone una lettura della vita che va dominata dalla ricerca della pace e della bellezza, caricata di suggestioni e percezioni, arricchita di ricordi e di valori. La profondità e l’emotività assumono un ruolo fondamentale e si riflettono in un linguaggio ritmico e trasparente. Lontano dagli abbagli e dalle tentazioni della modernità, Franzè propone una visione che rifugge dall’ipocrisia e dalla materialità e che, invece, aspira alla chiarezza della giustizia.

In questo contesto, emerge il legame con la propria terra che, però, non deve accettare supinamente i colpi della sorte o le azioni provenienti dall’esterno. Al contrario, i calabresi devono reagire senza delegare ad altri la difesa e la costruzione del proprio futuro. Bandita, dunque, la rassegnazione: l’unica via è la genuina battaglia per rafforzare le radici e far concretizzare il riscatto.

In ogni caso, rimane centrale il tema dell’amore puro, limpido, senza lacci, che non offusca la lucidità e lo spirito critico, che è fonte di vita vera.