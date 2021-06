Nasce il laboratorio di formazione politica “CaLab 5.0”

Uno spazio dedicato alla formazione politica, un contenitore di idee, un’officina dell’innovazione, ma anche un generatore di ottimismo ed entusiasmo: è da qui che nasce l’idea di “CaLab 5.0”. Un progetto fatto “da giovani, per i giovani”, che nasce in modo spontaneo aggregando quei figli di Calabria che non vogliono rassegnarsi alla mediocrità e alla staticità ed intendono alzare lo sguardo oltre i confini, partendo dall’amore viscerale per la propria Terra ma guardando senza paraocchi all’Europa, dove si possono trovare esempi validi di politiche di sviluppo e adeguati tavoli di confronto. Da qui l’idea di creare un laboratorio politico sulle orme del più grande Partito presente sulla scena politica europea, il Partito Popolare Europeo, con la convinzione che la chiave per la svolta sia rappresentata proprio dalla possibilità di proiettare la Calabria in Europa nel solco dei valori liberali e popolari. Un progetto che ha già riscontrato l’adesione di giovani professionisti, studenti, amministratori locali e che mira a “raggiungere” tutti i giovani calabresi che intendono avvicinarsi alla discussione politica senza pregiudizi.

Intendiamo farlo ponendoci davanti degli obiettivi ambiziosi, ovvero riuscire ad elaborare programmi di sviluppo relativi principalmente a 5 temi:

1. Lavoro e occupazione giovanile;

2. Sanità e diritto alla salute;

3. Formazione e Ricerca;

4. Meritocrazia;

5. Ambiente e sviluppo sostenibile

“La possibilità di creare un modello ideale, ma concreto, di Calabria futura (5.0, appunto) – viene spiegato – non passerà solo dalle idee che sapremo generare ma, inevitabilmente, si fonderà anche sulla nostra capacità di avere sempre un sentiero valoriale da seguire; 5 temi cardine, insomma, su cui lavorare con passione e dedizione indipendentemente dalla mutevolezza del contesto politico locale, regionale, nazionale e/o europeo. Abbiamo dalla nostra parte la consapevolezza e la voglia di riprendere a studiare e progettare, in particolar modo in un momento storico in cui ci troviamo dinnanzi ad un’occasione dalla portata epocale: il Next Generation EU”.

Come sarà fatto? “Nessuna iscrizione prevista e zero formalità di rito – viene precisato – con l’obiettivo di dimostrare la forza dei numeri solo in relazione alla quantità di idee e proposte elaborate e non di tessere sottoscritte; non più la convinzione di essere i detentori di ogni giusta risposta ma piuttosto l’idea critica di porre nuove domande. Per riuscire a fare ciò verranno organizzati confronti periodici e laboratori di formazione che troveranno la loro sintesi in un unico grande evento dalla cadenza annuale in cui si avrà modo di presentare le proposte di legge, le idee di riforma e i mille altri spunti su cui si è lavorato durante l’anno. Dal punto di vista formativo, il laboratorio si svilupperà in più moduli su un orizzonte temporale che, come detto, sarà annuale e con un programma di studi interdisciplinare. Il modello formativo che verrà applicato sarà di tipo partecipativo: si passerà dai momenti d’aula in cui si vedrà una presenza politica ed una presenza tecnica per consolidare strumenti di analisi e conoscenza sino ad arrivare a momenti in cui verranno sviluppati riflessioni e confronti. Un modo innovativo di formare una nuova classe dirigente ed un tentativo di riaccendere nei giovani la passione per la Politica, insomma. Formarsi, crescere e contribuire ad elevare il livello del dibattito politico saranno le sfide più grandi a cui aspiriamo prima di intraprendere un eventuale percorso nelle Amministrazioni locali e nelle Istituzioni in genere, per riuscire un giorno a rendere la Calabria un laboratorio di politiche di successo”.

Prima iniziativa in programma: si è già al lavoro per realizzare un primo tavolo di discussione su uno dei temi cardine su cui si concentrerà il laboratorio, ovvero il tema della disoccupazione giovanile e delle opportunità che il mercato del lavoro offre, alla luce degli inevitabili cambiamenti legati all’emergenza Covid-19 che ha spinto le imprese a riformare i propri assetti organizzativi interni. A breve, dunque, si lavorerà sull’organizzazione di un “tavolo di lavoro” intorno al quale coinvolgere il mondo delle Istituzioni, delle imprese, della politica e dell’Associazionismo.

Per adesioni e/o proposte è possibile contattare i coordinatori del laboratorio di formazione politica all’indirizzo email info@calab5punto0.it o attraverso i canali social ufficiali (Facebook, Instagram e LinkedIn).