Nasce il gruppo “Serra Horses”: la passione per il cavallo come momento di socializzazione

La passione incondizionata per gli equini è alla base della nascita del gruppo “Serra Horses” che ha deciso di consacrare la propria costituzione con un’entusiasmante iniziativa domenicale. L’iniziativa – che ha anche rappresentato un’importante occasione di socializzazione – si è tradotta in una passeggiata a cavallo che si è snodata lungo il tragitto che porta da Santa Maria del Bosco ai laghetti di Villa Vittoria a Mongiana ed è stata seguita da un momento conviviale. Al centro dell’evento, dunque, è stato posto il cavallo, fidato “compagno” con cui vivere mille avventure e a cui prestare cure e attenzione. Sullo sfondo, la bellezza dei paesaggi delle Serre: dal fruscio delle foglie secche agli attraenti colori del bosco d’autunno, dall’intrigante odore di terra bagnata al sapore dei frutti di stagione, tutto ha sottolineato il valore del patrimonio naturale di questo fazzoletto di Calabria. Inoltre, tanta allegria e genuina amicizia per i partecipanti che hanno raccolto l’invito dei promotori.