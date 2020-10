Nasce il Gruppo “Cultura Monterosso”: idee e battaglie “nell’interesse collettivo”

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’importante risultato ottenuto alle scorse elezioni amministrative. Un risultato che ci ha condotto in sconfitta ma che comunque oggi può contare su quasi 500 preferenze nel territorio monterossino. Che non è assolutamente poco. Anzi, ci carica maggiormente a costruire un serio progetto di opposizione al servizio dei cittadini che ci hanno preferito ed affidato a noi l’ impegno dedito ai numerosi problemi che affliggono questa comunità. Un impegno che non rappresenta alcuna rassegnazione bensì una prospettiva di lunga lungimiranza”.

Così il gruppo “Cultura Monterosso Calabro”, convinto che occorra “ripartire dagli errori fatti, ma dalla nostra, promettiamo di condurre a forte regime, le istanze dei cittadini all’ interno dell’ assise comunale quale massima espressione democratica e civica”. “Trasmetteremo – promette la minoranza – le direttive propositive attraverso le quali cercare di costituire gli opportuni intenti che possano fornire idee e proposte per il territorio, non perderemo la bussola allontanando i candidati al consiglio non eletti, bensì li renderemo partecipi quanto noi in quella che dovrà essere una sana e robusta opposizione. Una opposizione moderata, fondata, propositiva, un vero laboratorio di idee. Dalla nostra però occorre costruire una fitta rete di amministratori che possa maggiormente rafforzare la posizione di ogni singola comunità. Nel tempo abbiamo molto apprezzato un modello amministrativo non distante dal nostro, ma fortemente vicino. La decisione infatti di aderire al movimento ‘Cultura Calabria’ fondato dal leader Marco Martino, sindaco di Capistrano, non rappresenta un assopimento di intento, bensì incita il gruppo a comprendere l’importanza di fare rete, di fare circuito, di costruire un interesse comune e collettivo per i nostri territori , sempre più in stato di abbandono. Un modello di principio che servirà infatti a redigere battaglie di dignità nel rispetto della gente costruendo una costante azione di fiducia, la cui mancanza per troppo tempo ha allontanato i cittadini dalla politica, considerata ormai quale strumento da ripudiare”. Del movimento politico fanno parte già diversi sindaci e decine di amministratori. “Un vero punto di eccellenza – spiegano i promotori – che in ogni territorio di rappresentanza saprà offrire il proprio contributo di sostegno nelle future battaglie che intenderemo intraprendere. In occasione del Cosiglio comunale convocato per la

giornata di domani ci costituiremo infatti con il nome di Gruppo consiliare ‘Cultura Monterosso’, gruppo che inizierà sin da subito ad organizzare eventi che spazieranno nell’ambito culturale. Crediamo infatti che solo dalla cultura possa transitare il cambiamento e che quel cambiamento tanto sperato debba essere condotto all’insegna dell’unità e dei sani principi. Apriremo inoltre uno sportello di intervento che possa supportare ogni azione di bisogno alla collettività. Tutto ciò – è la conclusione – al fine di preservare l’interesse collettivo: alla nostra comunità teniamo profondamente e per essa ci battiamo”.

L’intero gruppo consiliare d’opposizione di Monterosso ha aderito al progetto fondato da Martino.