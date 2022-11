Nasce il Commissariato di Polizia a Tropea, Montuoro: “Ci saranno 40 unità”

“Tropea avrà finalmente il Commissariato di Polizia. Con la prossima elevazione dell’attuale posto fisso di polizia si porta a compimento una delle battaglie di Fratelli d’Italia, che avevamo fortemente sostenuto con l’on. Wanda Ferro, la quale appena insediata nel suo ruolo di Sottosegretario di Stato all’Interno ha discusso con i vertici del Dipartimento di Ps della necessità di istituire un commissariato per rafforzare il controllo del territorio e l’azione investigativa in una realtà vasta e complessa, in cui è forte la presenza della criminalità”. È quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Montuoro, il quale spiega che “il nuovo Commissariato sarà una struttura potenziata negli organici, che passeranno da 15 a 40 unità, e amplierà la propria competenza territoriale. Rispettiamo così un impegno che insieme all’on. Wanda Ferro avevamo assunto anche con i sindacati di Polizia, che avevamo incontrato a Vibo Valentia durante la campagna elettorale, così come quello del prossimo trasferimento della Questura in una nuova sede più dignitosa ed efficiente, dove verrà trasferita anche la sede della Polizia Stradale”.