Nasce AGISI, Associazione Gestori Impianti Sportivi Italiani

AGISI nasce dalle difficoltà vissute in occasione del Coronavirus e con spirito costruttivo si prefigge di dialogare con le istituzioni.

Un’associazione di categoria per società e associazioni che gestiscono impianti sportivi. Un passo necessario per fronteggiare la situazione di questo periodo, ma con una prospettiva per il futuro. Sulla scorta delle difficoltà dei primi giorni, condivise con il progetto SOS Piscine, alcuni amici si sono adoperati per finalizzare l’iniziativa proprio con la costituzione di un’associazione di categoria.



L’obiettivo è quello di poter promuovere gli interessi dei gestori di impianti sportivi e piscine ai tavoli delle istituzioni. Tra i diversi propositi la tutela degli interessi del settore attraverso lo sviluppo di economie di scala.

La neonata AGISI, presieduta da Giorgio Lamberti, si è strutturata anche grazie alle spinte dei gestori del territorio nazionale con fondatori provenienti da tutta Italia tra i quali Francesco Manna, presidente della Cosenza Nuoto e gestore di impianti natatori sul territorio calabrese. Come primo impegno l’associazione si sta adoperando per costruire tavoli di lavoro tematici.

Oltre al presidente Giorgio Lamberti, gestore sportivo e già recordman del mondo nei 200 stile libero nel 1989, a comporre il primo Consiglio Direttivo (l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione) di quattro professionisti è stato chiamato Piero Alampi, consulente aziendale con una pluriennale esperienza in aziende che gestiscono impianti sportivi

polivalenti. Notevole la sua esperienza in ambito sportivo, è stato tra l’altro, Segretario del Comitato Regionale CONI della Calabria, dipendente dell’Istituto per il Credito Sportivo di Roma, dal 2005 ad oggi è delegato della SCAIS Società di Consulenza, Assistenza Impiantistica Sportiva, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI, nella quale nel dicembre scorso è entrato nel Consiglio Direttivo Nazionale. Dal novembre 2012 a tutt’oggi ricopre la carica di vicepresidente del Comitato Regionale Calabria della FIN – Federazione Italiana Nuoto.

Già online da ora il sito www.agisi.it, la pagina Facebook ed il canale Telegram. Proprio dal sito ASD e SSD potranno già da subito formalizzare la pre-iscrizione al progetto.

Per informazioni e dettagli segreteria@agisi.it

La pagina facebook facebook.com/agisisport

Il Canale Telegram https://t.me/agisisport

Giorgio Lamberti