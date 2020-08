Nasce a Catanzaro il Nuovo Sindacato Carabinieri, Fabio Riccio è il primo segretario provinciale

Nasce nella provincia di Catanzaro il Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc) e Fabio Riccio ne assume la guida come primo segretario provinciale della storia di questa epocale innovazione nell’Arma dei Carabinieri.

“Ho accolto con estremo entusiasmo la proposta che mi è arrivata dai vertici della Segreteria nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri ad assumere l’onere e l’onore di essere nominato segretario provinciale di Nsc nella provincia di Catanzaro, in quanto credo fortemente nella sindacalizzazione nelle Forze di Polizia come strumento della difesa dei diritti dei colleghi”. È quanto dichiara Fabio Riccio neosegretario del Nuovo Sindacato Carabinieri della provincia di Catanzaro. “Logicamente – continua Fabio Riccio – ci troviamo innanzi ad una fase embrionale del Sindacato nell’Arma dei Carabinieri rispetto alle altre Forze di Polizia già sindacalizzate da decenni, come la Polizia di Stato, ma è naturale che è auspicabile un iter nel tempo che porti ad avere quella parità di contrattualizzazione. Ad oggi ci poniamo come punto di riferimento di tutti i colleghi Carabinieri che operano sul territorio catanzarese per rappresentare, a chi di dovere, le quotidiane problematiche che affrontiamo nell’espletare la nostra professione e, pertanto, facciamo appello ad essere individuati da tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri come il Sindacato di categoria. Un compito arduo, quello attuale, nel sindacalismo dell’Arma dei Carabinieri ma che ci spinge a credere che un’innovazione è doverosa, soprattutto nel secondo millennio inoltrato, anche per avere una macchina lavorativa al passo con i tempi nel contrasto ad ogni forma di criminalità ed offrire alla cittadinanza target di sicurezza sempre più elevati. È doveroso da parte mia – dice il segretario Riccio – ringraziare, oltre la Segreteria nazionale di Nsc, anche il mio fraterno amico Giuseppe Brugnano, segretario nazionale del Sindacato di Polizia Fsp e sindacalista di lungo corso nella Polizia di Stato, che mi ha spronato ad un impegno sindacale e sull’onda del Sindacato di Polizia, con le dovute differenze procedurali, cercherò di rappresentare al meglio la nostra Organizzazione sindacale nell’ottica di un Sindacato libero, autonomo ed indipendente a difesa ed a tutela esclusivamente dei colleghi Carabinieri e della relativa immagine dell’Amministrazione in cui operiamo. Pertanto – conclude Fabio Riccio – stiamo mettendo in cantiere una serie di iniziative pubbliche sul territorio, per far conoscere le nostre idee, i nostri principi ed i nostri progetti, che metteremo in calendario dalla fine di quest’estate”.