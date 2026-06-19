Nasce a Brognaturo l’antenna “Europe Direct”: il ponte fra il territorio e le Istituzioni europee

Informare, collaborare, fare squadra, costruire. Nel piccolo centro di Brognaturo sta per sorgere un ponte di collegamento fra la realtà territoriale e le Istituzioni europee, accorciando le distanze e mettendo in luce quelle che sono le opportunità che l’Europa offre. Nella sede municipale l’associazione “Eurokom”, ente gestore del centro “Europe Direct – Calabria Europa”, e i sindaci del comprensorio hanno dialogato e presentato la nascente antenna europea (il 4 luglio è previsto l’evento di lancio) che sarà al servizio dello sviluppo e dell’animazione territoriale delle Serre.

Dopo l’introduzione preparativa della rappresentante di “Eurokom” Raffaella Rinaldis, che ha moderato l’iniziativa, il vicepresidente della Giunta regionale e assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica Filippo Mancuso è entrato nel merito del delicato tema dello spopolamento spiegando che “la soluzione non è l’investimento nelle attività commerciali, ma quello culturale, in servizi e strutture”. Inoltre, “va cambiata la narrazione della nostra terra” assecondando “la visione futuristica del presidente Occhiuto”, per “creare una Calabria più attrattiva e funzionale”. Nei dettagli del progetto è entrata Alessandra Tuzza che ha descritto l’antenna come “un centro di informazione e comunicazione che l’Unione europea attiva” per “rendere comprensibili le proprie politiche, dare vita all’interazione tra Bruxelles e i territori, facilitare la condivisione di best practices”. In questo senso, quello di Brognaturo sarà “un centro de localizzato da cui far partire la campagna di comunicazione”. Molto simili tra loro gli interventi degli amministratori locali – i sindaci di Capistrano (Marco Martino), Vazzano (Vincenzo Massa), Simbario (Gennaro Crispo), Sorianello (Sergio Cannatelli), Dinami (Nino Di Bella), Spadola (Antonio Rosso) e Fabrizia (Francesco Fazio); il vicesindaco di Vallelonga (Marisa Rizzuto); l’assessore di Serra San Bruno (Valerio Lagrotteria); l’ex sindaco di Gerace (Pino Varacalli) – che hanno sottolineato le criticità esistenti in relazione alla viabilità ed alla sanità, al superamento dei vincoli di finanza pubblica ed alla perdita dei servizi, ma hanno anche posto l’accento sulle specificità e sulle tradizioni dei loro paesi rimarcando le aspettative di rilancio. Richieste aggiuntive hanno riguardato la “deburocratizzazione”, “l’ascolto dei territori in fase di programmazione” e “la valorizzazione culturale e ambientale”.

A fare la sintesi ci ha pensato la dinamica sindaca di Brognaturo Rossana Tassone che ha puntualizzato che “il progetto nasce dalla volontà di uscire dall’ordinario e di fare rete. Il nostro territorio – ha concluso – è in grado di sposare il turismo lento e quello delle radici”.