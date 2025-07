Nardodipace, verso la realizzazione di un’area camper a Cassari. Loielo: “Ottime ricadute per l’economia”

Il sindaco Romano Loielo annuncia “una ulteriore buona notizia per il Comune di Nardodipace e per il progetto di rilancio turistico ed economico del territorio” rivendicando “gli ottimi frutti per l’economia e per il benessere dell’intera collettività, sinora abituata a subire solo l’onta di essere il Comune più povero e il dolore dell’emigrazione e dello spopolamento”.

Il primo cittadino cita infatti “il decreto regionale di conferma dell’assegnazione del contributo richiesto per la realizzazione di un’area camper presso la frazione Cassari del Comune di Nardodipace, ove verrà convertita, quindi, l’area precedentemente destinata a campo sportivo – che tuttavia non è mai stata utilizzata proficuamente a tale scopo – per realizzare l’area attrezzata destinata ai viaggiatori ‘camperisti’, settore in forte sviluppo soprattutto in questo periodo”.

Entrando nei particolari, Loielo spiega che “l’avviso pubblico regionale del dicembre 2024, pubblicato dal Dipartimento Turismo – Settore 2 della Regione Calabria, era relativo alla ‘Assegnazione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione e riqualificazione delle aree attrezzate di sosta camperistiche e relative aree ricreative’, contributi allo stato aggiudicati solamente da due Comuni in tutta la Regione: Nardodipace e San Giovanni in Fiore”.

Il progetto verrà “realizzato nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione di una intera area presso la frazione Cassari da destinare a finalità turistico-ricreative – ove vi sono in corso i lavori per la realizzazione di un’ampia area attrezzata (area pic nic) proprio in adiacenza alla realizzanda area camper, nonché per la riqualificazione di una piccola area attrezzata data in concessione dal Comune per l’avvio di un’attività turistico-ricreativa”. Ad avviso di Loielo, questa iniziativa segna “un importante punto di svolta per l’immagine e l’economia della comunità di Cassari e per l’intero territorio delle Serre, offrendo ai numerosi turisti e viaggiatori amanti della montagna dei fondamentali punti di sosta che rappresenteranno per il territorio una tangibile opportunità economica e occupazionale”. Pertanto, il sindaco esprime “profonda soddisfazione per l’attribuzione di questo contributo, rappresentando questo ulteriore risultato un importante segnale di positivo e proficuo lavoro svolto dall’Amministrazione comunale nell’interesse dell’intera comunità e di tutto il territorio, a fronte, invece, di chi continua a remare contro l’azione del governo locale nella speranza così di affossarlo, dimostrandosi – conclude – pronti a sacrificare per il loro meschino scopo ogni opportunità di sviluppo e di crescita per il Comune di Nardodipace, il quale certamente non può permettersi di perdere oggi, invece, l’importante treno che nell’ultimo periodo ha avviato la sua corsa con eccellente velocità”.