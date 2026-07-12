Nardodipace, troppe interruzioni di collegamento telefonico e internet: la comunità chiede garanzie

di Antonio Montagnese* – La comunità di Nardodipace mediamente ogni quindici giorni rimane priva del servizio del collegamento telefonico – linea fissa e del collegamento internet. La condizione di isolamento telefonico si protrae minimo per due giorni.

Il comune di Nardodipace, com’è noto, si trova in una zona interna e terribilmente isolata della Calabria, dove la fornitura del servizio telefonico e collegamento internet, sono indispensabili. L’erogazione del servizio telefonico ed internet sono indispensabili non solo e non tanto per ragioni di lavoro, ma soprattutto per ragioni di sicurezza, specie in un luogo isolato come Nardodipace. Un soggetto fragile come può allertare i soccorsi in caso di necessità, se rimane senza collegamento telefonico? Ma anche chi lavora usando internet vive in uno stato di panico quando deve rispettare le scadenze depositando atti entro termini perentori, mentre il collegamento internet non funziona. (prosegue dopo l’immagine)

Non possiamo, quindi, non chiedere che il contratto di fornitura del servizio telefonico ed internet siano rigorosamente rispettati per tutela sia i cittadini, sia eventuali turisti che, pure risiedendo a Nardodipace, hanno la necessità di rimanere in contatto con i loro affari o interessi. Peraltro, le società di fornitura del servizio telefonico, in caso di omesso pagamento, interrompono il servizio senza preavviso. Non fa male quindi pretendere che anche le società di erogazione del servizio rispettino alla lettera gli obblighi contrattuali assunti.

Non mi è mai capitato di rimanere senza collegamento internet quando mi sono trovato a Padova, Treviso, Venezia o Bologna, mentre, invece, a Nardodipace mi è capitato spesso. Ne discende che le società di fornitura dei servizi risultano inadempienti, non osservando gli obblighi contrattualmente assunti.

Chiediamo quindi pubblicamente alle società che erogano il servizio telefonico e collegamento internet di compiere un accertamento per sanzionare i diretti responsabili del disservizio che causa danni ai cittadini di Nardodipace sia in termine del pericolo conseguente alla sicurezza pubblica sia in termini di lesione dell’immagine.

*cittadino e avvocato