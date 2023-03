Nardodipace, Romano Loielo si ricandida a sindaco: il programma elettorale

Sarà Romano Loielo il candidato a sindaco che guiderà la lista “Uniti per Nardodipace” alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. “Oltre alla riorganizzazione dei basilari servizi che l’Ente deve assolutamente garantire alla Comunità, oramai purtroppo completamente però smantellati, tra i quali il servizio scuolabus, una mensa scolastica adeguata alle esigenze degli alunni e degli operatori scolastici, una efficiente operatività della delegazione municipale di Cassari, il servizio lampade votive nei cinque cimiteri e la relativa fornitura di energia elettrica, un servizio permanente di Protezione civile comunale integrato con il volontariato locale in grado di fronteggiare tempestivamente ed efficacemente ogni condizione avversa durante l’intero corso dell’anno – sostiene Loielo – la nuova Amministrazione comunale che auspico di guidare intende attivarsi immediatamente per l’apertura di una Residenza Sanitaria Assistenziale in grado di prestare la massima assistenza alla prevalente popolazione anziana che oramai costituisce la comunità di Nardodipace”. Altro obiettivo sarà “l’istituzione di un apposito sito per ogni centro abitato del territorio comunale dotato di un defibrillatore, indispensabile strumento salvavita in situazioni di estrema emergenza”.

Per quanto riguarda la composizione della lista, “seppur sia già pronta oramai da diverso tempo”, verrà resa nota successivamente.

“Nardodipace – rileva Loielo – ha la assoluta necessità di cambiare registro e guardare oltre ogni diatriba e contrapposizione ideologica che ha visto i due fronti politici principali impegnati per anni in aspre battaglie che, alla fine, non hanno portato altro che disastri e sciagure.

Il nostro gruppo politico – conclude – intende porre fine a quel clima di tensione, avviando una stagione di profonda collaborazione e serenità indispensabile per l’intera popolazione di Nardodipace, con la consapevolezza che solo questa impostazione sarà in grado di consegnarci un futuro più florido e rassicurante per tutti”.