Nardodipace, presentato il programma della festa di San Rocco

Il comitato “Feste delle Preserre vibonesi” ha presentato il programma della festa in onore di San Rocco che si svolgerà il 16 e 17 agosto a Nardodipace. Un cartellone ricco quello in programma per chi desidera parteciparvi.

Venerdì 16 agosto 2024

Le vie cittadine dalle ore 08:00 saranno allietate dalle musiche del Complesso Bandistico Musicale “L. Raso” di Cinquefrondi.

Performance del Gruppo dei Giganti di Taurianova dei Fratelli Taverna

Incanti ex voti alle ore 17:30

alle ore 17:30 Concluderà la serata, alle ore 21:30, il Grande Concerto di DAVIS MUCCARI band

Sabato 17 agosto 2024

Ore 21:00 grande concerto di MIMMO CAVALLARO

Concluderà la serata il GRANDIOSO SPETTACOLO PIROTECNICO FA.SI.MA dei F.LLI SPINA, che da diversi anni vede Nardodipace come meta preferita per gli appassionati/amanti dei fuochi pirotecnici di qualità.

Con l’occasione il comitato “Feste San Rocco” di Nardodipace, nelle persone di Alberto Franzè e Luigi Vallelonga, ringrazia quanti collaborano ogni anno per la riuscita della festa, che per il piccolo borgo delle Preserre rappresenta un momento importante di aggregazione popolare.