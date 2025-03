Nardodipace, parte il progetto di ristrutturazione integrale dell’impianto di pubblica illuminazione

“Dopo circa un anno di duro lavoro, finalmente si è giunti all’avvio dell’importantissimo progetto di ristrutturazione integrale dell’impianto di pubblica illuminazione di tutti i cinque centri abitati del territorio comunale e delle varie borgate in cui ancora vivono alcuni nuclei familiari di concittadini”.

Il sindaco Romano Loielo annuncia una novità di rilievo per Nardodipace, cioè la concretizzazione del progetto che “mira al sostanziale rifacimento degli impianti pubblici, con la sostituzione di tutti i quadri elettrici e i cavi oramai deteriorati dopo diversi decenni dalla loro installazione, situazione che sinora ha comportato enormi spese annuali per il Comune, sia in termini di manutenzioni straordinarie continue e inefficaci, che in termini di elevati consumi di energia elettrica dovuti alla scarsa conduttività delle linee oramai vetuste”.

Il primo cittadino precisa che “lo strumento utilizzato, grazie alla preziosa proposta e alla straordinaria collaborazione della Società Civismart di Avigliano, è il cosiddetto ‘progetto di finanza’, consistente nella proposta da parte di un privato ad un Ente della gestione di un servizio pubblico a fronte di un canone fisso calcolato sul consumo storico già sostenuto dalla pubblica amministrazione, assumendosi ogni rischio di impresa e ogni responsabilità civile e penale derivante dal rapporto concessorio”. In buona sostanza, “a fronte dell’integrale rinnovamento degli impianti di pubblica illuminazione dell’intero territorio, con gestione ventennale da parte dell’impresa proponente destinataria di ogni onere al riguardo, il Comune di Nardodipace verserà alla società concessionaria la spesa storica annuale sinora sostenuta per il consumo dell’energia elettrica e per il pagamento degli interventi straordinari (peraltro sottoposti a ribasso nella gara pubblica), senza alcun ulteriore esborso per manutenzioni ordinarie e straordinarie per i prossimi venti anni”. La società, peraltro, eseguirà “anche degli ampliamenti della rete concordati con l’Ente” e “delle opere aggiuntive destinate all’uso della collettività”. Infine, Loielo sottolinea che “’intero impianto, realizzato con sistemi a basso consumo energetico e attenti ad evitare l’inquinamento luminoso, sarà informatizzato e gestito attraverso una app, attraverso la quale i cittadini potranno inviare segnalazioni all’Ente e alla società circa malfunzionamenti o danneggiamenti delle linee”.

Martedì 1 aprile 2025, alle ore 17, presso la Sala Consiliare di Nardodipace si terrà un incontro pubblico, con la partecipazione dell’amministratore della società, per presentare alla cittadinanza l’innovativo progetto che finalmente “metterà fine ai continui disagi che le linee elettriche oramai fuori uso provocavano da lungo tempo nei vari centri abitati, dove diverse zone sono rimaste anche per mesi completamente al buio”.