Nardodipace. Maltempo, l’associazione Falco a disposizione dei cittadini

L’associazione volontari Protezione civile “Falco” di Nardodipace, felice espressione di una moderna coscienza civile e concreta testimonianza del dovere di solidarietà sociale, può essere considerata oggi una bella realtà, capace di operare in maniera efficace in un contesto difficile, quale quello rappresentato dal territorio delle Serre, sempre più carente di servizi, quanto di una corretta ed ordinaria gestione manutentiva. L’associazione Falco rappresenta, a tutti gli effetti, una “struttura operativa” del servizio regionale di Protezione civile, con funzioni di supporto alle azioni adottate dalle istituzioni, nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione di rischio e nelle difficoltose attività di soccorso.

Grazie alla brillante organizzazione ed al tempestivo intervento, sono molte in questi giorni le persone che hanno beneficiato dell’aiuto dei volontari, soprattutto a causa delle gravi perturbazioni meteorologiche che stanno causando danni e creando situazioni di grave pericolo sia per chi deve transitare sulle nostre strade di montagna, rese pericolose a causa della neve e del ghiaccio che le ha rese difficilmente percorribili, sia per le persone più deboli, impossibilitati dal cattivo tempo a muoversi liberamente ed uscire di casa per qualsiasi motivo, anche solo per l’approvvigionamento alimentare.

Anche in queste ultime ore, prezioso è stato l’intervento dell’associazione Falco, che ha prestato immediato soccorso ad alcuni automobilisti rimasti in panne in mezzo alla neve sulla strada che collega Nardodipace con Serra San Bruno.

Nelle svariate emergenze in cui si è trovato ad operare, come tra l’altro la liberazione della carreggiata stradale da tronchi e rami precipitati a causa del carico neve, l’associazione di volontariato Falco ha dimostrato di essere in grado di fornire un servizio organizzato tale da garantire capillarità, efficacia e tempestività d’intervento, qualità preziose in un territorio completamente emarginato e ad alto rischio idrogeologico.

Per contattare l’associazione è possibile chiamare il n. 379 183 8658.