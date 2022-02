Nardodipace, malore per un’insegnante: problemi nei soccorsi. L’ira di Demasi: “Ci hanno abbandonati, inaccettabile la mancanza di provvedimenti dell’Asp”

“Non è possibile continuare a sopportare lo stato di abbandono in cui la cittadina di Nardodipace è stata lasciata dall’Asp di Vibo Valentia in relazione alla Medicina di base. Più volte ho provveduto a segnalare questa situazione inaccettabile, ma nessun provvedimento concreto è stato assunto e nulla è stato messo in pratica. Sicuramente non rimarremo più in attesa”.

Il sindaco Antonio Demasi propone una nuova denuncia mostrando tutto il suo rammarico “per la mancanza di interventi” e si mostra deciso ad andare avanti in “una battaglia di civiltà”.

“Oggi – racconta il primo cittadino – si è verificato l’ennesimo spiacevole episodio. Una insegnante ha avvertito un malore a mezzogiorno, ma il medico di base non era più presente. È stata chiamata un’ambulanza, ma anche a causa delle strade innevate e ghiacciate, e dunque non facilmente percorribili, i tempi di attesa sono troppo lunghi. Alla precarietà delle possibilità di cura della persone si aggiunge pertanto la sostanziale impraticabilità della viabilità e ciò produce un contesto di isolamento che la mia laboriosa comunità non può subire”.

I toni si alzano e Demasi sostiene che “la mia è una denuncia formale nei confronti di chi ha la responsabilità del servizio di Medicina di base. Sono pronto ad attuare ogni azione consentita dalla legge per spezzare questa colpevole indifferenza verso la nostra terra e la nostra gente. Chiedo – conclude – che vengano assunti idonei provvedimenti nell’immediatezza e che venga ripristinata una condizione di vivibilità degna di una comunità umana”.

Va, ad ogni modo, precisato che la scuola si era prontamente attivata per allertare i soccorsi e per monitorare l’evolversi del caso.