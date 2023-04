Nardodipace, Maiolo si presenta nel segno della continuità: “Proseguiremo il lavoro avviato per rafforzare lo sviluppo”

Vicesindaco uscente, Samuele Maiolo si prepara al salto della consacrazione con l’intenzione di “proseguire con la progettazione già iniziata dall’attuale Amministrazione”, e con “l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze politiche e le professionalità del territorio” al fine di “creare un rapporto di sinergia tale da permettere al paese di Nardodipace e alle frazioni di consolidare lo spirito di collaborazione e offrire medesimi servizi a tutto il territorio”. La lista “Costruiamo il futuro per Nardodipace” agisce nel segno della continuità e punta a portare a compimento progetti e processi già avviati o da avviare come quelli riguardanti “la rigenerazione urbana dei centri abitati di Nardodipace e Cassari, i loro depuratori, l’efficientamento energetico del municipio e della pubblica illuminazione di Ragonà e Santo Todaro, l’adeguamento del sistema antincendio e sismico delle scuole, il museo delle acque, la comunità energetica, il consolidamento delle aree a rischio R4 di Santo Todaro, la sistemazione dei cimiteri, la costruzione del nuovo ponte di Ragonà, la messa in sicurezza delle strade, la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Cassari, la sistemazione dell’isola ecologica di Cassari”.

Inoltre, il gruppo guidato da Maiolo mira a dare applicazione al Piano strutturale intercomunale redatto insieme al Comune di Roccella Jonica e a riconvertire alcuni edifici in punti di aggregazione. Punti nevralgici del programma sono la conclusione in via definitiva delle procedure di assegnazione delle case costruite a seguito dell’alluvione del 1973, la valorizzazione della montagna, il miglioramento del servizio di trasporto pubblico e l’incentivazione delle associazioni di volontariato. Specifica attenzione è inoltre prestata all’equità fiscale (con la previsione di un’ulteriore revisione di spesa), alla revisione del piano di Protezione civile, al mondo della scuola e, più in generale, all’innalzamento della qualità della vita. Il programma verrà attuata coinvolgendo tutte le risorse umane: “ad ogni consigliere comunale sarà affidata una delega con precise funzioni e verrà effettuata una riorganizzazione di tutto l’apparato burocratico dell’Ente”. Lo scopo è quello di potenziare il cammino di sviluppo di un paese che è stato penalizzato dalla sua posizione geografica e dalla carenza di servizi e di vie di comunicazione pienamente praticabili, nella consapevolezza delle difficoltà di questo momento storico che investono tutta la Calabria e che si traducono in nuovi flussi migratori. Arginare queste criticità e scommettere sui propri punti forza sono le due chiavi per rilanciare la crescita economica e sociale.