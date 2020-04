Nardodipace, Loielo: “Il sindaco si calmi, da lui attacchi fuori luogo e sprezzanti”

Di seguito, pubblichiamo le dichiarazioni dell’ex sindaco e segretario del movimento civico “Uniti per Nardodipace” Romano Loielo:

Leggo la lettera scritta dalla famiglia del nostro Comune colpita dal virus, peraltro alquanto triste, nonché la replica legittima del Sindaco, il quale tuttavia sembra sferrare attacchi fuori luogo e sprezzanti, anche in questo caso, nei riguardi di qualche oppositore politico, tra i quali magari lo scrivente. In questo ultimo caso, invito il Sindaco alla calma ed a ponderare bene le parole prima di esprimerle, facendogli presente che non sempre dietro a tutto c’è una mano politica. Capita a volte che ognuno esprima liberamente il proprio pensiero e, agendo d’impulso come egli ha fatto in questo caso, si rischiano possibili brutte figure. E penso che almeno parte della sua replica riguardi la mia persona per il semplice fatto che proprio oggi ho postato un paio di video in cui veniva dimostrato come, in maniera assurda e ingiustificabile, alcuni esponenti delle forze dell’ordine in preda ad una vera e propria follia si sono spinti sino a bloccare la celebrazione della messa. Veda, Sindaco, non c’è alcuna minaccia, velata o meno, contro le forze dell’ordine, bensì l’espressione del libero pensiero, in un paese ancora democratico, mediante il quale si segnalano evidenti abusi perpetrati da singoli soggetti che male hanno compreso il proprio ruolo e la funzione rivestita in una società libera e democratica, in cui anche durante un periodo emergenziale come questo, i diritti costituzionalmente garantiti non vanno e non possono essere in alcun modo calpestati!

Non si sbilanci in espressioni guidate dall’ira, si fermi ed analizzi bene la realtà, e soprattutto non metta in bocca parole e fatti a persone estranee alle questioni che la riguardano senza alcun minimo fondamento, pena la riapertura di inutili contrasti che certamente nulla di buono portano nella Comunità.

E rammenti, Sindaco, che Romano Loielo non solo non attacca indiscriminatamente le forze dell’ordine, verso le quali nutre profonda stima e considerazione più di quanto Lei possa immaginare, ma sa bene che ogni qualvolta abbia ritenuto di attaccarla lo ha fatto apertamente, in maniera leale e plateale, senza nascondersi dietro nessuno, come fiumi di articoli nel corso degli anni hanno potuto dimostrare.

Corregga il tiro, allora, Sindaco, ed affronti la questione dal giusto verso, eventualmente dimostrando le sue ragioni ma evitando di incolpare terzi assolutamente lontani dalla pur triste vicenda.

Le auguro, in ogni caso, un buon lavoro.