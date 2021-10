Nardodipace, Loielo esalta il risultato di “Coraggio Italia”: “De Nisi e Miletta meritevoli di apprezzamento e fiducia”

“Vivo apprezzamento nei confronti della comunità di Nardodipace per aver creduto ancora una volta nel progetto che il nostro movimento porta avanti oramai da tempo nel pieno interesse dell’intera collettività, attribuendo un diffuso consenso ai candidati della lista ‘Coraggio Italia’ Francesco De Nisi e Teresa Miletta, tanto da consentire proprio a Francesco De Nisi di risultare il candidato più votato nel Comune di Nardodipace”.

L’ex sindaco e responsabile del movimento “Uniti per Nardodipace” Romano Loielo esalta “l’ambizioso risultato ottenuto, soprattutto da parte di un movimento politico che, allo stato, siede sui banchi della minoranza” e che “è evidentemente il frutto della serietà, non solo politica, e della costanza con cui giorno per giorno ci misuriamo con i mille problemi che attanagliano il nostro piccolo comune, segno evidente che ancora oggi la buona politica, alla fine, ripaga”.

Ad avviso di Loielo, “lo splendido esito elettorale è da ricercarsi, comunque, anche nella non comune personalità politica ed umana dei due candidati della lista, noti professionisti i quali, nei fatti e quotidianamente, hanno da sempre dimostrato attaccamento ed amore per il nostro territorio”. Nello specifico, “Teresa Miletta, validissima insegnante, da anni, oramai, dedica parte della propria vita ad assistere le nostre giovani generazioni nel difficile periodo della loro infanzia, contribuendo sensibilmente alla loro formazione scolastica e di vita. Molti, magari, per i disagi che comporta dover lavorare a Nardodipace, farebbero di tutto per essere trasferiti altrove, mentre Teresa Miletta, anche per quest’anno, ha fatto di tutto per rimanere qui, per non recidere il profondo legame che ha instaurato con i suoi alunni e con la nostra comunità”.

Anche se non eletta, “ha contribuito non poco allo splendido risultato elettorale, ricevendo un gratificante riscontro anche a Nardodipace”.

Loielo ringrazia pertanto la giovane e De Nisi, che considera “di fatto nostro cittadino onorario” e che merita “l’amore e l’affetto” che “Nardodipace gli porge, per tutto ciò che ha fatto sinora per i nostri concittadini e per quanto ancora avrà modo di fare”. “Sono estremamente certo – aggiunge – avendo l’onore di poter vantare un forte legame di amicizia, oltre che politico, con Francesco De Nisi, che egli non deluderà in alcun modo le aspettative del popolo di Nardodipace”. Per Loielo, De Nisi è una “persona onesta e pragmatica” e “saprà dimostrare competenza e capacità, oltre alla sua straordinaria passione politica, nell’imminente impegno nel governo regionale in cui il presidente Roberto Occhiuto nondimeno lo chiamerà a prendere parte, contribuendo col suo instancabile lavoro a far brillare quella ‘Calabria che l’Italia non si aspetta’”.