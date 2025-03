Nardodipace, l’Amministrazione e Immobilitaly Med S.r.l. presentano il progetto per il rilancio turistico

Il Comune di Nardodipace, com’è noto a chi lo abita e ancor di più a chi, anche per caso, ha avuto occasione di visitarlo almeno una volta nella vita, è uno dei territori più belli della catena delle Serre vibonesi, parte integrante del meraviglioso Parco delle Serre. Il suo capoluogo, Ciano e la frazione Cassari sono i centri abitati più alti della Calabria, situati a ben 1.100 metri circa sul livello del mare, ad una distanza di circa mezz’ora dalla costa jonica. Un territorio che ti consente la rara possibilità di godere della bellezza incontaminata dei fitti boschi e delle maestose montagne tinte dalla esclusiva “macchia mediterranea” e, in circa mezz’ora di viaggio percorrendo una manciata di chilometri, dello splendido mare che fu l’approdo di quei pionieri che diedero vita alla gloriosa “Magna Graecia”.

L’incomparabile bellezza paesaggistica di Nardodipace si accompagna coi siti di elevato interesse culturale presenti nel territorio che negli ultimi anni ne hanno fatto balzare il nome a livello globale: i “Megaliti”, le “opere di Cascella” che decorano la chiesa del capoluogo Ciano e lo splendido antico borgo del “Vecchio Abitato”.

Nardodipace, tuttavia, priva di importanti insediamenti industriali e commerciali, è stata segnata nel tempo, complice anche l’isolamento geografico rispetto alle altre aree urbanizzate della provincia, da un grave fenomeno di spopolamento, tanto da rischiare oggi di scendere addirittura sotto la soglia dei mille abitanti.

L’attuale Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Romano Loielo, alla data del suo insediamento nella primavera del 2023, ha trovato “un paese completamente fermo, una Comunità senza un futuro e, soprattutto, senza nemmeno l’idea di un importante e preciso progetto per il proprio futuro”.

“Assieme alla mia squadra e grazie al prezioso aiuto degli assessori e dei consiglieri comunali, che ringrazio tutti, uno per uno, per l’importante lavoro e l’energia che impiegano giorno per giorno nell’interesse dell’intera collettività – afferma il primo cittadino – ci siamo posti immediatamente il problema di quale percorso e quali iniziative seguire per ridare un briciolo di speranza alla comunità di Nardodipace, a quei pochi giovani che hanno scelto di resistere, di restare, di continuare a vivere a Nardodipace. Tutti assieme ci siamo resi conto che diventava oramai indiscutibile concentrarsi sulle poche cose che caratterizzano il nostro territorio e sui pochi strumenti rimasti a nostra disposizione: la bellezza naturale e tante strutture e immobili pubblici oramai fatiscenti o ancora peggio ristrutturati ma in stato di abbandono da anni”. Loielo spiega che “l’unica opportunità di sviluppo per Nardodipace rimaneva e rimane tuttora il settore turistico, fatto di turismo di montagna, esperienziale, sportivo, alternativo. Abbiamo perciò messo in campo una serie di iniziative di promozione turistica del territorio allo scopo di far parlare all’opinione pubblica di Nardodipace e far vedere al mondo le qualità del nostro territorio e della nostra gente. L’idea ha funzionato, attirando l’attenzione di una Società, la Immobilitaly Med S.r.l. la quale ha sede a Cava dei Tirreni ma ha nella sua compagine un cittadino di Nardodipace emigrato quarant’anni or sono oltre oceano ma col sogno nel cassetto di fare qualcosa di grande per questo nostro piccolo paese”.

La Immobilitaly Med S.r.l. aveva già da qualche anno in programma di “sviluppare nell’intera area delle Serre una innovativa idea di turismo montano, esteso però verso le due coste jonica e tirrenica, ma il segnale di apertura a nuove iniziative e la grande voglia di riscatto messi in campo dall’Amministrazione comunale hanno convinto la Società ad avviare una serie di investimenti principali proprio partendo da Nardodipace”. L’idea progettuale è stata più volte annunciata nei mesi scorsi in incontri pubblici svoltisi a Serra San Bruno, per ultima l’iniziativa presso il Parco delle Serre che ha segnato un importante successo. L’intenzione della società è quella di “coinvolgere le Amministrazioni locali in un unico disegno di rilancio del territorio montano delle Serre, contribuendo ad avviare, così, grazie agli investimenti e alle iniziative private, una importante crescita economica e occupazionale di quei piccoli territori interni, come appunto Nardodipace, che diversamente non avrebbero più alcuna speranza di un futuro”.

La Immobilitaly Med S.r.l. ha intavolato sinora una stabile collaborazione di promozione del territorio col Parco delle Serre e per quanto riguarda Nardodipace, dove la stessa ha l’intenzione di avviare a breve una intensa serie di iniziative in grado di stravolgere positivamente le condizioni del territorio, ha acquisito una quindicina di appartamenti da ristrutturare per realizzare a breve stabili strutture ricettive in un’area sinora completamente priva di servizi turistici di qualità.

Nell’ambito di questo importante progetto di rilancio turistico ed economico del territorio di Nardodipace, nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale aveva accolto la proposta di concessione in locazione di una struttura comunale avanzata dalla Immobilitaly Med S.r.l. per essere adibita, nell’immediato, a struttura turistico-ricettiva per “consentire, dunque, di avviare prima della stagione estiva una serie di iniziative che certamente porteranno benessere alla comunità di Nardodipace, sia sotto il profilo delle opportunità occupazionali che per quanto riguarda il positivo rilancio di un’area sinora conosciuta solo in senso negativo”. Il sindaco precisa che “la struttura concessa in locazione alla Immobilitaly Med S.r.l. era stata destinata sino ai primi anni settanta a caserma del Corpo Forestale dello Stato, successivamente abbandonata e lasciata in stato di gravissimo degrado sino alla sua ristrutturazione nel 2010, quando l’Amministrazione comunale all’epoca da me guidata si aggiudicò un apposito finanziamento in sinergia col Comune di Roccella Jonica per adibirla a centro turistico, continuando a rimanere però in stato di abbandono per altri quindici anni”.

L’Amministrazione comunale di Nardodipace sa che “si rende assolutamente necessario giocare tutte le carte possibili per cambiare la gravissima situazione di declino in atto da anni nel territorio, sfruttando quindi tutte le iniziative possibili e concrete in grado di offrire una valida speranza ai nardodipacesi, ai tanti giovani oramai smarriti e privi di certezze per il proprio futuro, a tutti coloro i quali vorrebbero continuare a vivere in questo meraviglioso luogo incantato che non attende altro di essere utilizzato per come realmente merita”. Inoltre, è oggi “consapevole delle importanti opportunità occupazionali per i residenti e dell’indotto economico per la comunità che potrebbero essere generati dall’iniziativa che la Immobilitaly Med S.r.l. intenderà promuovere per il prossimo futuro nel nostro territorio e certamente non intende lasciarsi sfuggire questa rara opportunità”. “Per me e per la mia squadra – commenta Loielo – il futuro è diventato una grande scommessa in cui crediamo fermamente: far risplendere Nardodipace è possibile e, al di là delle consuete chiacchiere che sinora non hanno portato a nulla, diventa inderogabile mettere in campo ogni iniziativa concreta per servire davvero la nostra comunità, per esercitare fino in fondo il mandato che i nostri concittadini ci hanno conferito a suo tempo col loro voto, ossia occuparci del futuro e del benessere della comunità e della nostra gente”.