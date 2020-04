Nardodipace, la famiglia colpita da Coronavirus: “Noi gli unici autori della lettera, ognuno si assuma le proprie responsabilità”

La famiglia colpita da Coronavirus a Cassari di Nardodipace ha inviato una nuova lettera alla nostra redazione che riportiamo integralmente:

Carissimo signor Sindaco, Le confermo che la lettera a Lei indirizzata ieri, pubblicata anche sui maggiori quotidiani locali, è stata scritta proprio dalla mia famiglia per esprimere la pura verità in merito a quanto stiamo sopportando in questi giorni difficili. Lo so che la verità fa male, ma la prego di rispondere, se ne è capace, solo al mittente della lettera, senza tentare di discolparsi accusando soggetti estranei e mettendo in prima linea la cosa che Lei ritiene sempre più importante, ossia la “politica”!

La cosa migliore da fare in questo momento è assumersi le proprie responsabilità, senza andare alla ricerca di accuse contro terzi, nonché di trattare di incapaci le persone, perché, veda, non bisogna essere “esclusivamente” sindaco per avere una buona istruzione ed essere in grado di scriverLe una lettera.

Pertanto, La saluto cordialmente, esortandoLa a porre maggiore attenzione alla cittadinanza che ha l’onore di guidare, accettando anche le critiche quando sono veritiere.

La famiglia Franzè