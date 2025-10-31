Nardodipace, in arrivo 150mila euro per investimenti in infrastrutture

L’Amministrazione comunale di Nardodipace saluta con soddisfazione “l’assegnazione del contributo regionale di 150mila euro, concesso nell’ambito degli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e per l’agricoltura, finalizzato all’adeguamento e alla messa in sicurezza della strada che dal capoluogo di Nardodipace porta ai borghi del Vecchio Abitato e di Ragonà, oltre alla miriade di contrade agricole cosparse lungo il tragitto, che consentirà di percorrere in sicurezza e agevolmente in un’area di straordinaria bellezza, dove è possibile vivere quel fascino delle antiche civiltà contadine rimanendo a stretto contatto con la incontaminata natura, potendo addirittura godere di meravigliosi panorami che coinvolgono anche la bellavista del mare di Caulonia”.

In particolare, il sindaco Romano Loielo ringrazia l’intera Amministrazione comunale, che è “immersa in questo certosino lavoro condotto negli ultimi due anni fatto di idee e di lungimiranti progetti che stanno portando oramai nel mondo un’idea completamente diversa e nuova della nostra comunità, sinora sconosciuta ai più o nota solamente per aspetti negativi”. Allo stesso modo rende omaggio “ai tecnici comunali e ai progettisti, i quali confermano in ogni occasione la loro elevata professionalità che ha consentito sinora all’Ente di ottenere i finanziamenti di tutte le iniziative promosse”.

La speranza viene ora riposta “in una celere definizione della pratica da parte della Regione per poter procedere all’affidamento dei lavori nel più breve tempo possibile e dare, dunque, concrete risposte alle istanze e alle esigenze dei cittadini”.