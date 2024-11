Nardodipace, il Gruppo di Protezione civile decisivo per il soccorso agli automobilisti in difficoltà

Serata difficile quella di ieri per diversi automobilisti che hanno incontrato serie difficoltà nel raggiungere le destinazioni prefissate. Il forte vento che ha sferzato le Serre ha creato disagi non indifferenti e sono state numerose le richieste di soccorso. In particolare, nella zona di Monte Pecoraro diversi veicoli sono rimasti bloccati sulla ex strada statale 110 a causa della caduta di rami spezzati o di interi alberi. Solo grazie all’intervento dei Carabinieri e del Gruppo della Protezione civile di Nardodipace è stata liberata la strada consentendo il transito e dunque il ritorno dei viaggiatori nelle proprie abitazioni.