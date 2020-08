Nardodipace, il Covid fa rinviare il Premio “Pietro Cascella”

Per evitare ogni forma di assembramento e tutelare la salute pubblica, rispettando la normativa nazionale posta in essere per evitare contagi da Covid-19, la Giunta comunale di Nardodipace, guidata dal sindaco Antonio Demasi, ha deciso di rinviare la celebrazione del Premio “Pietro Cascella”.

L’appuntamento, nato con il duplice obiettivo di porre in evidenza la determinazione della comunità del paese dei megaliti nel lottare con il processo di spopolamento ricostruendo una propria identità e di valorizzare il prestigio e la professionalità dei protagonisti, costituisce un momento per rinvigorire il desiderio di riscatto della popolazione locale.

L’anno scorso il riconoscimento era stato attribuito al maestro Francesco Tamiati.