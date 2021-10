Nardodipace esce dalla “zona rossa”

Dopo la mezzanotte il Comune di Nardodipace non sarà più in “zona rossa”. A comunicarlo è il sindaco Antonio Demasi che ha ricevuto apposita nota da parte del delegato del soggetto attuatore Fortunato Varone che ha precisato che, “alla luce dei dati epidemiologici disponibili ed all’osservato calo dell’incidenza” con la comunicazione inoltrata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia “non è stata proposta l’adozione di ulteriori misure”.

Varone ha puntualizzato che per Nardodipace si applicheranno “le disposizioni valide per tutto il territorio regionale” e che “per i soggetti positivi ed i contatti stretti continuano ad applicarsi i rispettivi provvedimenti di isolamento o quarantena, già disposti e non conclusi”. Non manca la raccomandazione di “mantenere alto il livello di attenzione” visto “il trend dei contagi osservato nel territorio della provincia di Vibo Valentia, soprattutto tra i soggetti non immunizzati”.