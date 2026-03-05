Nardodipace, deposito incontrollato di rifiuti e inosservanza di ordinanza sindacale: un deferimento

I Carabinieri della Stazione di Nardodipace hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia una persona ritenuta responsabile dei reati di deposito incontrollato di rifiuti e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno accertato che l’uomo aveva depositato, su un terreno di sua proprietà ubicato nel centro abitato di Nardodipace, rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti da demolizione, materiale ferroso, plastico e legnoso, posti a diretto contatto con il suolo e in assenza della prescritta autorizzazione.

L’area, estesa per circa 150 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro.

L’interessato è stato inoltre deferito per l’inosservanza di apposita ordinanza sindacale, con la quale gli era stata prescritta la demolizione e la messa in sicurezza di un rudere pericolante insistente sul medesimo terreno.

L’attività si inserisce nell’impegno dell’Arma al contrasto dei reati ambientali e alla salvaguardia del territorio, con particolare attenzione alle condotte che possono arrecare pregiudizio alla salute pubblica e al decoro urbano.