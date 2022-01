Nardodipace, Demasi passa al contrattacco: “Falsificata la realtà, Loielo e Tassone hanno prodotto più danni delle alluvioni”

“L’ex sindaco di Nardodipace ed il capogruppo di minoranza Piero Tassone si sono spesi, recentemente, in una alquanto velenosa e subdola invettiva contro il sottoscritto e l’Amministrazione comunale che rappresento. Una sorta di anticipo, come è nelle loro abitudini, di una nuova stagione di veleni, di odi, di menzogne, di violenza, di velate ‘intimidazioni’, e di ricatti, nell’attesa delle elezioni amministrative del prossimo anno. No! Proprio No! Indietro non si torna. Nardodipace ha bisogno, sopra ogni cosa, di serenità, di amore, di unità tra tutti i cittadini, di pace e di verità”.

Il sindaco Antonio Demasi non ci sta ad incassare il colpo senza reagire e spiega la sua visione della realtà.

“Nessuno – afferma – può più mistificare i fatti per raccattare qualche voto, non è consentito a nessuno seminare odio, creare inimicizie (persino tra i ragazzi), nessuno può inventarsi pseudo complotti e a nessuno è permesso diffondere in modo surrettizio e falso menzogne di ogni genere: il re è nudo. Sono cadute le maschere e ciascuno di noi si presenta con la propria carta di identità. D’altra parte, è chiaro a tutti che a furia di dire menzogne si rimane soli con le menzogne, nella comunità e nelle istituzioni. Non è casuale, infatti, che nel Consiglio comunale il gruppo di minoranza si è ridotto al solo capogruppo. Capogruppo di se stresso”.

C’è, dunque, un contrattacco deciso e Demasi sostiene che “falsificare i dati ufficiali della popolazione, utilizzando poi questi dati, falsificati, strumentalmente per attribuire al sottoscritto la responsabilità della diminuzione della popolazione e il conseguente spopolamento di questa area interna della Calabria, solo ‘in parte addebitabile ad una inarrestabile tendenza nazionale verso lo spopolamento dei piccoli borghi interni’, è veramente l’espressione massima del ridicolo.

Il fenomeno – prosegue – è invece così imponente, nella sua gravita storica, economica e sociale, che da anni studiosi ed esperti si cimentano con analisi sociologiche nella ricerca di strumenti ed interventi di natura strutturale per frenare questa tendenza all’abbandono e quindi alla desertificazione di molta parte del territorio del nostro Paese. Per frenare questa tendenza si sta lavorando, in via sperimentale, ad una strategia detta Strategia Aree Interne (Snai)”.

Ma, ad avviso del primo cittadino, “l’interlocutore ha la memoria corta”, perché “quando, nel periodo che va dal 2007 al 2013, anche nella zona delle Serre si programmava la strategia Snai e i paesi si organizzavano per gli interventi, gli allora amministratori di Nardodipace erano ‘in tutt’altre faccende affaccendate’. E Nardodipace è rimasto fuori dal progetto Snai”.

“L’ex sindaco e il capogruppo di minoranza del gruppo ‘Uniti per Nardodipace’ – aggiunge – si domandano che fine hanno fatto le nostre promesse elettorali. Ebbene, ci si consenta, a tal proposito, di fornire alcuni dati sulla sciagurata gestione dell’ex sindaco di ‘Uniti per Nardodipace’ e del suo capogruppo, all’epoca di maggioranza, che insieme hanno prodotto danni più delle alluvioni del 1951 e del 1972/73, messe insieme. L’ex sindaco oltre a determinare lo scioglimento del Consiglio comunale per due volte consecutive per infiltrazioni mafiose e a provocare, con una gestione ‘allegra’ e alquanto ‘casereccia’, il dissesto finanziario per un importo di 1.762.153,84 euro e un danno di immagine del nostro paese di valore incalcolabile, ha lasciato debiti per un importo complessivo quasi quanto quello riferito al dissesto ufficialmente dichiarato”.

A sostegno di questa versione, Demasi porta alcuni esempi: “dal 2012 al 2017 non sono state mai pagate le bollette per il consumo del gas per riscaldamento utilizzato per le scuole e per gli altri edifici del Comune, per un importo di 130.000 euro; dal 2012 al 2017 non sono mai state pagate le bollette Enel per il consumo di energia elettrica, per un importo di 521.997,16 euro; dal 2015 al 2017 non sono state versate alla Regione Calabria le somme dovute per il pagamento della tariffa per il conferimento dei rifiuti per un importo 176.286,88 euro”.

Ulteriori vicende entrano nel mirino di Demasi che sottolinea che “il Comune ha liquidato la somma di circa 200.000 euro alla ditta che ha realizzato la struttura sportiva (pista di pattinaggio) senza procedere poi alla richiesta per le vie legali al Gal Serre Vibonesi che ha finanziato il progetto. È stata la Commissione straordinaria (Guerrieri-Rotella) a chiamare in giudizio il Gal che è stato condannato a pagare al Comune di Nardodipace la somma di 251.947,79 euro. Ma il Gal è in liquidazione ed il Comune ha perso tutto”.

Demasi fornisce poi chiarimenti in merito all’impennata della Tari e rileva che “il Consiglio comunale, con l’astensione del distratto capogruppo di minoranza, Piero Tassone, ha già preso atto della situazione relativa alla tassa rifiuti i cui importi nascono, in parte dall’aumento quasi triplicato della tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica ed in parte dal debiti per gli importi non pagati negli anni passati. Nei prossimi giorni la Giunta Comunale presenterà comunque in Consiglio una proposta concreta relativa alla tassa rifiuti 2021”.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata ricorda infine che “una palestra utilizzata come discarica rifiuti è stata distrutta da un incendio la cui origine e natura sono ancora ignote”.