Nardodipace, cambia la composizione del Consiglio comunale: escono due consiglieri con lo stesso nome

Si registrano due importanti movimenti nella composizione del Consiglio comunale di Nardodipace. Il civico consesso, convocato dal sindaco Antonio Demasi per la mattinata di martedì 9 novembre, sarà infatti chiamato a provvedere a due surroghe: la prima riguarda il consigliere di maggioranza Salvatore Tassone, assente da diverso tempo e nei cui confronti sarà dichiarata la decadenza; la seconda il consigliere di minoranza che ha lo stesso nome e che ha rassegnato le dimissioni. Saranno sostituiti rispettivamente da Antonio Ienco e Aurelio Tassone, ma non dovrebbe cambiare nulla in termini di equilibri politici. La seduta servirà inoltre per approvare la gestione associata dei servizi sociali all’interno dell’Ambito territoriale di Serra San Bruno ed il regolamento della biblioteca comunale “Fortunato Brancatisano”. Spazio infine alla discussione sull’esterna lizza ione del servizio di riscossione coattiva, in concessione, delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’Ente e alla manifestazione per il 70° anniversario dell’alluvione che devastò il paese montano.