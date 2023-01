Nardodipace. Caduta con conseguenze per due insegnanti, Loielo e Tassone: “Andava sparso il sale davanti le scuole, per il futuro si evitino simili errori”

“Dopo l’ennesimo episodio verificatosi stamattina a Nardodipace, non si può fare a meno di constatare l’assoluta inconsistenza di un’Amministrazione comunale che dimostra giorno per giorno di non essere in grado di gestire nemmeno la più semplice ordinaria amministrazione”.

È martellante la critica che il capogruppo di minoranza Piero Tassone e il responsabile del movimento “Uniti per Nardodipace” Romano Loielo rivolgono alla squadra guidata dal sindaco Antonio Demasi. Ancora una volta, oggetto del contendere è quanto accade attorno al mondo scolastico: “nonostante i quotidiani ‘allerta meteo’ ufficiali – affermano i due esponenti politici – e la miriade di applicazioni installate su tutti i telefonini in commercio in grado di dare conto delle condizioni meteorologiche anche di una specifica località più sperduta, nonché le rigide condizioni di ieri sera che certamente avrebbero dovuto far prevedere agevolmente la forte gelata che si sarebbe verificata nel corso della notte, i nostri ‘impeccabili’ Amministratori comunali non hanno minimamente mai pensato di disporre un quotidiano spargimento di sale presso l’accesso dei plessi scolastici del territorio per evitare situazioni di pericolo per l’incolumità dei bambini e del personale”. Secondo quanto raccontano Loielo e Tassone, nella mattinata odierna “nella frazione Cassari di Nardodipace, peraltro posta a ben 1.150 metri sul livello del mare, due insegnanti ed una bambina sono scivolate rovinosamente su una lastra di ghiaccio presente proprio davanti l’ingresso del locale istituto scolastico. Le insegnanti hanno riportato seri danni, mentre la bambina, fortunatamente, è rimasta completamente illesa”.

“Sul posto – aggiungono – è intervenuta subito l’autoambulanza del pronto soccorso di Serra San Bruno per prestare le prime cure alle due insegnanti, successivamente accompagnate al nosocomio serrese per essere sottoposte a più approfonditi accertamenti. Una delle due malcapitate, infatti, avrebbe riportato addirittura la rottura di una spalla, mentre l’altra se l’è cavata ‘solamente’ con una serie di contusioni e ferite alle mani e sul resto del corpo”.

Secondo Loielo e Tassone, “le conseguenze avrebbero potuto essere assai più gravi, sia per il personale scolastico che per i bambini, in relazione ad una circostanza, però, assolutamente prevedibile e, quindi, scongiurabile con il semplice impiego di un minimo di buon senso”.

I rappresentanti del gruppo di minoranza spostano poi il discorso sul piano prettamente politico: “purtroppo – asseriscono – Nardodipace vive oramai una condizione di elevato disagio ed abbandono, guidata da una classe dirigente che si dimostra sempre di più incapace di gestire il proprio ruolo e, soprattutto, di gestire le sorti di una comunità che meriterebbe di avere garantiti, quantomeno, quei servizi minimi di base presenti in ogni paese civile e che qui da noi sembrano sempre di più, invece, una mera utopia”.

Infine augurano alle due insegnanti “una pronta e serena guarigione”, auspicando che in futuro “si evitino errori simili”.