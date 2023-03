Nardodipace, arriva il medico di base. Franzè: “Problema risolto anche grazie a Comito”

Attesa sostanzialmente finita a Nardodipace, dove a breve dovrebbe arrivare un medico di base. L’Asp di Vibo Valentia ha infatti approvato la “graduatoria per assegnazione zone carenti per medici di Medicina generale” dalla quale attingere per coprire la sede del comune delle Alte Serre. Soddisfazione è stata espressa dal locale gruppo di Forza Italia, con il suo coordinatore Alberto Franzè. Gli azzurri hanno inteso ringraziare sentitamente il consigliere regionale Michele Comito, che “si è speso instancabilmente per far avere un medico di base alla popolazione”. “Il consigliere Comito – ha sottolineato Franzè – ha dato ascolto e risposte concrete al nostro territorio, comprendendone le esigenze e i disagi. Da oltre un anno a Nardodipace – ha aggiunto – mancava un medico di famiglia, figura fondamentale per ogni comune, soprattutto per un centro disagiato”. Secondo Franzè, “i problemi sono stati tanti e difficili da ovviare: i cittadini sono stati costretti a rivolgersi, quando possibile, alla guardia medica per la prescrizione delle ricette, non essendo nelle condizioni di ricorrere a medici di base che prestano servizio in altri comuni”.