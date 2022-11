Nardodipace, arriva il medico di base: esulta il gruppo di minoranza

Il gruppo di minoranza del Consiglio comunale di Nardodipace guidato da Piero Tassone ed il segretario cittadino del movimento politico “Uniti per Nardodipace” Romano Loielo esprimono “profonda soddisfazione per la proficua soluzione della problematica relativa alla mancanza della postazione medica di base che interessa Nardodipace capoluogo e le frazioni S. Todaro, Ragonà e Vecchio Abitato”.

“Grazie al determinante impegno profuso dal consigliere regionale Francesco Denisi – spiegano gli esponenti del gruppo – il quale ha sottoposto immediatamente la delicata questione al Commissario dell’Asp di Vibo Valentia Giuliano, è giunta la notizia della soluzione, seppur temporanea, alla quale si è pervenuti a conclusione di un’apposita riunione tra i vertici dell’Asp ed alcuni medici aziendali potenzialmente interessati”.

Nello specifico, il commissario Giuliano ed il responsabile Bava “hanno quest’oggi sottoscritto con un medico specialista attualmente in servizio presso il 118 aziendale un apposito contratto per garantire presso l’ambulatorio di Nardodipace capoluogo, a partire da lunedì prossimo, il servizio di medicina di base per undici ore settimanali, da ripartire, a seconda delle esigenze e dell’organizzazione ritenute più idonee da parte del nuovo medico incaricato, in due o tre giorni settimanali”.

Il contratto prevede “una durata di tre mesi di volta in volta rinnovabili, sino alla individuazione di un medico di base stabile da assegnare a Nardodipace, secondo le procedure previste dalla legge”.

“Siamo consapevoli – specificano i rappresentanti del movimento politico – che si tratta di una soluzione temporanea, ma ci riteniamo molto soddisfatti per il risultato sinora ottenuto, innanzitutto perché la figura individuata è un medico specialista del servizio 118, quindi competente ed addestrato ad intervenire in situazioni di emergenza – requisiti assolutamente indispensabili per la realtà di Nardodipace -, nonché per il fatto che i cittadini potranno essere comunque assistiti da un unico medico”. Non è un punto di arrivo ed infatti gli esponenti di opposizione ribadiscono che “è evidente che Nardodipace, al pari delle altre comunità, continuerà a rivendicare con forza l’assegnazione di un medico di base stabile, e questo è un obiettivo che in maniera assidua il nostro gruppo continuerà a perseguire col l’aiuto del nostro rappresentante regionale Denisi, tuttavia siamo consci delle numerose problematiche che il settore sanitario attraversa oramai da tempo, soprattutto nella nostra Provincia, ragion per cui porgiamo il nostro più vivo ringraziamento al commissario dell’Asp Giuliano ed al responsabile del Settore Bava per la sensibilità dimostrata e la determinatezza con cui è stata trovata una immediata soluzione”.

Dopo aver espresso “un fervido ringraziamento a Francesco Denisi, il quale dimostra giorno per giorno il suo forte legame col nostro territorio ed i nostri concittadini”, il movimento politico rileva che “Nardodipace è una realtà colma di disagi e problematiche di varia natura e quando sul territorio c’è anche chi lavora instancabilmente addirittura per alimentarle, tutto diventa sempre più difficile”.