Nardodipace, appaltati i lavori di ampliamento dei cimiteri delle frazioni Cassari, Santo Todaro e Ragonà

“A conclusione di un lungo iter durato quasi due anni, finalmente, dopo aver ottenuto un apposito finanziamento regionale, siamo giunti alla conclusione della procedura di appalto dei lavori di ampliamento dei cimiteri delle frazioni Cassari, Santo Todaro e Ragonà del Comune di Nardodipace, gli ultimi due oramai purtroppo privi di posti liberi, con elevato disagio per i cittadini e per la stessa Amministrazione comunale”.

Il sindaco Romano Loielo porta all’attenzione della cittadinanza una nuova azione sostenendo che “la capacità progettuale dell’apparato tecnico interno ed esterno di cui questa Amministrazione ha saputo dotarsi sta offrendo grandi risultati per l’intero territorio, consentendo soprattutto all’Amministrazione comunale di offrire alla comunità di Nardodipace opere e servizi attesi oramai da lungo tempo”.

Questi interventi sono stati programmati con “il chiaro intento di soddisfare tutte le esigenze della comunità e, soprattutto, di far riemergere un territorio che era oramai in uno stato avanzato di declino che non offriva più alcuna speranza per il futuro”. Per il primo cittadino si tratta di un ulteriore tassello, inserito grazie ad “un duro e costante lavoro” che “sta realizzando quella straordinaria visione che punta a rendere Nardodipace una realtà moderna, all’avanguardia, dotata di servizi essenziali e pronta a diventare parte importante di un’opera di rilancio e di sviluppo turistico, e quindi economico, dell’intera area delle Serre vibonesi”.

Loielo ringrazia quindi “tutti gli amministratori, i tecnici e i collaboratori che lavorano quotidianamente in questo straordinario lavoro di squadra che consentirà a Nardodipace di togliersi per sempre quell’odioso e famigerato marchio di ‘Comune più povero d’Italia’”.