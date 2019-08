Nardodipace, al maestro Francesco Tamiati il premio “Cascella” 2019

Il maestro Francesco Tamiati è il vincitore del premio “Cascella” 2019. Il musicista, prima tromba del Teatro alla Scala di Milano dal gennaio 2002, ha ricevuto il riconoscimento nella “sua” Nardodipace.

Sala consiliare gremita nel piccolo centro delle Serre vibonesi per festeggiare una delle più grandi eccellenze calabresi in campo musicale. È stato il sindaco, Antonio Demasi, a consegnare il premio direttamente nelle mani del maestro Tamiati. Al suo fianco, il vincitore della prima edizione del “Cascella”, il professor Giovanni Monteleone, eccellenza in campo medico-scientifico. La manifestazione, moderata dal giornalista Francesco Pungitore, è iniziata con l’introduzione del sindaco Demasi e le relazioni del parroco, don Biagio Cutullè, e del professor Salvatore Tassone, già preside e sindaco di Nardodipace. Hanno portato il loro saluto anche i sindaci di Gagliato, Salvatore Sinopoli, e Mongiana, Francesco Angilletta, la presidente dell’associazione “Il mondo che vorrei”, Raffaella Panzino, il presidente del comitato “Mastro Bruno”, Giacinto Damiani, il consigliere comunale di minoranza, Piero Tassone. Gli interventi hanno tutti messo in evidenza la portata simbolica del premio che punta a evidenziare le ricche potenzialità umane di un territorio desideroso di riscatto, sociale ed economico. Da questo punto di vista, Nardodipace diventa luogo esemplare, emblema di quelle aree interne calabresi che lottano quotidianamente contro lo spopolamento e per ricostruire una propria identità e un ruolo nello scenario regionale. Il premio “Pietro Cascella” evidenzia tutti questi aspetti, senza dimenticare il prestigio e la professionalità dei vincitori, rappresentanti di quella Calabria operosa che diventa protagonista in positivo, in Italia e nel mondo. Tamiati, visibilmente emozionato, nel suo indirizzo di saluto ha ricordato la fanciullezza trascorsa per le vie di Nardodipace ma anche i valori umani, di amicizia, di libertà, che la Calabria gli ha infuso nell’anima e nelle ispirazioni musicali.