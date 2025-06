Nardodipace, acquistati 5 defibrillatori: saranno posizionati nei diversi centri abitati

Nei prossimi giorni il territorio comunale di Nardodipace sarà arricchito con rilevanti servizi riguardanti soprattutto la sicurezza e la salute dei cittadini. È stata avviata oggi, infatti, la procedura di acquisto di cinque defibrillatori che verranno installati nei punti centrali dei cinque principali centri abitati del territorio comunale, quali indispensabili presidi di emergenza a garanzia della salute dei cittadini e dei visitatori che, soprattutto in occasione dell’importante progetto in atto di rilancio turistico di Nardodipace e dell’intero territorio delle Serre ad opera della società “Soleitalia S.r.l.” che lascia presagire un sensibile incremento di presenze, soprattutto durante la oramai imminente stagione estiva.

Nardodipace è suddiviso in cinque centri abitati, distanti dal capoluogo anche circa trenta chilometri, come nel caso della frazione Cassari, e la presenza di un defibrillatore sul posto può rappresentare un fondamentale, se non unico, strumento salvavita per i cittadini residenti.

L’acquisto dei defibrillatori sarà accompagnato nei prossimi giorni anche dallo svolgimento di un apposito corso di formazione per il loro utilizzo organizzato dal Comune di Nardodipace assieme ad una associazione di volontariato operante nel settore del soccorso sanitario, la Odv Montepaone Soccorso 2, al quale parteciperanno 12 cittadini di Nardodipace, scelti preferibilmente tra dipendenti comunali e membri del Gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile.

“Sono certo – sostiene il sindaco Romano Loielo – che anche questa iniziativa verrà fortemente apprezzata dalla cittadinanza, la quale si attende da chi la amministra quotidianamente soprattutto erogazione di servizi essenziali, quali, appunto, l’installazione stabile e in luogo sempre accessibile al pubblico in ogni centro abitato del territorio comunale di un defibrillatore di ultima generazione”.