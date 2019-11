“Napoli abbraccia Amantea” in una bella pagina di solidarietà

Il Rotary Club Amantea che, quest’anno, è presieduto da Francesco Iorio Gnisci, promuove una serata di raccolta fondi a favore della Fondazione Rotary, che si terrà sabato 30 novembre, alle ore 20, presso il “Teatro-Campus F. Tonnara” di Amantea.

L’evento musicale si intitola “Napoli abbraccia Amantea” ed è stato organizzato dalla Commissione Rotary Foundation del Club, presieduta da Francesco Socievole, Past Governor del Distretto 2100 del Rotary International, che si avvale della collaborazione dei soci del Rotary Club, del Rotaract e dell’Interact.

Il mattatore dello spettacolo sarà il cantautore Ciro Sciallo, figlio verace della Città di Napoli che insieme ad altri cinque musicisti presenterà un percorso musicale di approfondimento della canzone napoletana in un viaggio tra tradizione ed innovazione, muovendo dal repertorio “classico” della canzone napoletana ed attraverso rielaborazioni musicali del cantautore, ci condurrà al pop d’autore.

“Abbiamo scelto il cantautore Ciro Sciallo – ha spiegato, tra l’altro, Francesco Socievole, una delle più autorevoli personalità del Rotary International – non solo per il suo straordinario talento musicale ma anche perché è persona molto sensibile al dono ed alla tutela dell’ambiente, tanto da meritarsi il premio giornalistico ‘Sentinella del creato’, dedicato a persone del mondo dell’arte che si sono distinte per la loro sensibilità ambientale”.

“La Fondazione Rotary, che da oltre 100 anni dà concreta visibilità all’azione solidaristica del Rotary International realizzando progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita, ha ricevuto – ha, poi, aggiunto il Past Governor Francesco Socievole – notevoli e prestigiosi apprezzamenti per aver dimostrato una trasparente e virtuosa gestione dei fondi raccolti”.

L’evento, presentato da Ortensia Barone, presidente del Rotaract di Amantea, sarà preceduto dagli indirizzi di saluto e di ringraziamento del presidente Francesco Iorio Gnisci, del sindaco di Amantea Mario Pizzino e da un breve intervento dello stesso Francesco Socievole sulle azioni umanitarie intraprese dalla Fondazione Rotary.

A “Napoli abbraccia Amantea” che gode anche del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Amantea, saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, della politica, dell’associazionismo, cittadini.