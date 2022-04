Musica, il Premio internazionale “Paolo Serrao” fa tappa a Tropea

Numerosi i concorrenti che dal 7 maggio prenderanno parte in presenza alla XIII edizione del Concorso internazionale Premio speciale “Paolo Serrao” nell’Auditorium di Palazzo Santa Chiara a Tropea. Obiettivo del concorso, organizzato dalla Associazione musicale “Melody” in sinergia con l’Amministrazione comunale di Tropea guidata dal sindaco Giovanni Macri e punto di riferimento nel panorama musicale del Sud Italia, è creare opportunità di confronto, comunicazione, solidarietà e amicizia tra i candidati. L’evento in questi anni ha richiamato giovani talenti provenienti da ben 45 differenti nazioni.

Nel 2020, purtroppo, la pandemia ha frenato anche il concorso: “l’incertezza sull’andamento dell’epidemia e la preoccupazione di non poter garantire a tutti i più elevati standard di sicurezza personale, ha imposto questa scelta etica” fa presente il Presidente della Melody Francesco Conidi. “Dopo lo stop forzato – aggiunge – siamo pronti a tornare per dare voce alla musica di questi giovani talenti, nella certezza che potremo ritrovarci con ancora più entusiasmo per celebrare, l’uscita da questa drammatica situazione e insieme una nuova rinascita”.

Nei giorni 7/8 maggio toccherà esibirsi ai talenti delle sezioni Marimba, Vibrafono, Timpani, Tamburo, Batteria spetterà giudicarli alla Giuria presieduta dal M° Davide Zaniolo, che sarà affiancato da due prestigiosi nomi: il M° Guido Facchin e il M° Gabriele Petracco.

Dall’11 al 15 maggio saranno invece protagonisti i giovani talenti delle sezioni Arpa, Chitarra, Fisarmonica, Pianoforte, Canto lirico, Archi, Fiati, Musica da camera per proseguire poi il 16 e 17 maggio con le sezioni studenti delle Classi di Strumento delle Scuole secondarie di Primo Grado, Licei musicali statali e paritari, studenti delle Scuole private di Musica. L’evento è patrocinato dalla Presidenza della Regione Calabria, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Comune di Tropea, dalla Pro Loco di Tropea, dalla Consulta delle Associazioni di Tropea.

“Siamo contentissimi – dichiarano Tommaso Conidi, direttore artistico del Concorso Serrao, e il presidente Francesco Conidi – perché, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia e nonostante questo generale clima di incertezza causato, purtroppo, dall’orrore della guerra, la musica è ripartita davvero e non vediamo l’ora di affrontare questa sfida tutta dal vivo”. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 3 maggio.