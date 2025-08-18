Musica e testimonianza a Gambarie con l’Associazione Attendiamoci

Martedì 19 agosto, alle 18:30, Piazza Mangeruca a Gambarie ospiterà un appuntamento che unisce musica e racconto, pensato per valorizzare l’impegno giovanile e sociale.



Protagonista della serata sarà il Cardile Acoustic Duo, composto da Roberto Macrì e Carmen Cardile, che accompagnerà con le proprie sonorità un momento di testimonianza a cura dell’Associazione Attendiamoci ODV ETS, realtà attiva da oltre vent’anni a Reggio Calabria nel campo della prevenzione del disagio giovanile e della promozione delle risorse personali e comunitarie.

L’iniziativa si propone come un’occasione per unire linguaggi diversi – quello della musica e quello dell’esperienza associativa – in un dialogo capace di ispirare e di raccontare quanto i giovani, se sostenuti e responsabilizzati, possano diventare protagonisti di processi di cambiamento sociale.

L’invito è rivolto a cittadini, turisti e a quanti desiderano vivere una serata di comunità, arricchita dal valore della testimonianza e dal fascino della musica dal vivo.