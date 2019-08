Movimento “Vibo Valentia da vivere”, Katia Zaccaria nominata coordinatrice di Vibo Marina

Esperienza appena consumata nella competizione elettorale delle amministrative scorse nelle file del “Porto Santo Venere”, con un buon risultato (100 voti), specialmente se si considera che è la prima volta che affronta una campagna elettorale.



Lei, Katia Zaccaria, intende proseguire il suo impegno e lo fa decidendo di aderire al movimento politico di riferimento del già consigliere regionale Alfonso Grillo.

“Ho accolto la nomina di coordinatrice di Vibo Valentia Marina del Movimento Vibo da Vivere, conferitami dall’onorevole Alfonso Grillo, dalla coordinatrice provinciale Maria Luana Ferraro e dal coordinamento cittadino con a capo Mariella Saverino – commenta – con entusiasmo e determinazione, elementi importanti del mio vivere quotidiano che intendo mettere a disposizione della mia città.

L’attaccamento al luogo in cui vivo e sono cresciuta non è dato soltanto da un legame prettamente emozionale, ma altresì da un senso di riscatto di tutte quelle relazioni tangibili e non, che si muovono nel territorio (entità: geografica, politico-amministrativa, sociale, culturale, relazionale)”.

“Far parte di questo movimento – aggiunge – che oltre ad essere radicato sul territorio regionale, agisce già da tempo su basi e finalità istituzionali quali la promozione del coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale ed amministrativa del Paese in totale democrazia, trasparenza e solidarietà; l’essere uniti per un fine comune, il riappropriarsi dello ‘spirito dei luoghi’, rappresentano per me la giusta sfida, nonché il perfetto trampolino di lancio per fare del mio territorio un patrimonio da valorizzare, con il contributo di ciascuno di noi.

Sentimento e impegno, identità e responsabilità sono i carburanti di chi crede in ciò che dice ma soprattutto in ciò che fa, di chi lotta per (ri)dare alla propria terra l’importanza e il rispetto che merita.

Tempo fa lessi degli scritti di un noto professore di Pianificazione territoriale, il quale definisce il nostro territorio come una ‘fecondazione della natura da parte della cultura’. Ecco – conclude – così dev’essere! Una sapiente azione di tessitura tra ideali, idee, progetti, cambiamenti dediti allo sviluppo del nostro Paese”.