Move sport Calabria, concluso il corso di formazione di personal trainer

Riprende a pieno regime l’attività formativa della Scuola di formazione sportiva Move Sport Calabria che nel fine settimana appena trascorso ha visto concludersi il corso di Formazione di Personal Trainer promosso ed organizzato da Pasquale Doná insieme allo staff dall’Olympia Donà Gym Ssd.

Tale corso, patrocinato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps, si è concluso nella giornata di sabato scorso con un riscontro più che positivo da parte dei partecipanti che hanno raggiunto la città di Lamezia Terme da diverse parti della Regione Calabria.

Diversi i temi trattati seguendo le indicazioni dello SNAQ (Sistema Nazionale Qualifiche Tecnici e Atleti): psicologia, anatomia, fisiologia, biochimica, biomeccanica, legislazione sportiva, marketing sportivo con relatori di spicco quali Pasquale Donà, Francesca De Luca, Lucia Donà, Franco Rovito, Daniela De Nardo e Stefania Piro. Ad una prima parte teorica a fatto seguito una parte pratica dove i corsisti si sono potuti cimentare con le macchine messe a disposizione dall’Olympia Donà Gym Ssd.

Alla fine del corso vi è stato un test valutativo che ha dato esito positivo per tutti i corsisti che hanno così acquisito il Diploma Nazionale Libertas di Personal Trainer attraverso la quale potranno essere contrattualizzati presso organizzazioni sportive seguendo le regole dettate dalla riforma dello sport entrata in vigore l’1 luglio 2023.

Molto soddisfatto il Dirigente Nazionale della Libertas Francesco De Caria che, alla fine del corso, si è complimentato con Donà e il suo team di docenti per l’andamento del corso, esortando i neo Personal Trainer a non fermarsi mai nell’ambito della formazione perché solo formandosi si può fare la differenza e si può migliorare andando ad acquisire quelle competenze che rendono professionale il ruolo svolto.

Donà d’altro canto ha ringraziato De Caria ed il Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps per la collaborazione e la disponibilità, annunciando che questo corso rappresenta solo il primo di una serie di momenti formativi incentrati sul mondo del fitness e che già nei prossimi mesi si svolgeranno altri corsi.

Grande riscontro prima dell’avvio del prossimo corso di programmato per dicembre che è andato in sold out in pochi giorni dalla sua pubblicazione.