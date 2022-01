Moto si scontra con un’auto: morto un 30enne

Nel pomeriggio di lunedì un trentenne di Civita, Francescomattia Pantuso, è morto in seguito ad un sinistro registratosi a breve distanza dalla piscina Campagnano, a Cosenza.

La vittima era in sella alla moto di sua proprietà che si è scontrata con una Fiat 500 guidata da una donna di 50 anni. Vani i tentativi di soccorso messi in atto dal personale sanitario del 118 cosentino intervenuto e che ha trasferito il centauro presso l’ospedale dove è spirato qualche ora più tardi rispetto all’ingresso in Pronto Soccorso. Gli agenti della Squadra Volante della Polizia, per parte loro, si sono preoccupati di circoscrivere l’area. A fornire gli aiuti immediati sono stati dei militari presenti sul posto. Alla cinquantenne sono state riscontrate delle contusioni.