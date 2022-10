Moto si scontra con due automobili: morto un giovane di 29 anni

Un ragazzo di 29 anni, Nicola Agostino è deceduto in seguito allo schianto tra la moto, in sella alla quale stava percorrendo la Strada Provinciale che conduce a Marina di Gioiosa Ionica, e due autovetture.

Il decesso è avvenuto pochi istanti più tardi rispetto allo scontro. Le persone alla guida degli autoveicoli non hanno riportato ferite. I Carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica intervenuti sul luogo del sinistro insieme a Vigili del Fuoco in servizio presso il distaccamento di Siderno hanno effettuato i rilievi utili per accertare le cause del tremendo impatto.