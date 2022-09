Un uomo di 96 anni, Francesco Ligorio, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile condotta da una donna.

L’episodio drammatico è avvenuto a breve distanza dal cimitero di Crotone, lungo Viale Gramsci. I soccorritori del 118 lo hanno accompagnato presso l’ospedale cittadino, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Agenti della Polizia locale si sono recati sul luogo del sinistro dove hanno effettuato i rilievi che servono per una ricostruzione precisa degli eventi.