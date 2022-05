Morto l’onorevole Nucara, il saluto di Cannizzaro (FI): “Il suo nome resterà impresso nella memoria di tutti i reggini per sempre”

“Mi rattrista la dipartita di uno dei più grandi politici calabresi di sempre. Oltre ad essere memoria storica delle attività parlamentari per il nostro territorio, lo ritengo tra i pochissimi eletti ad aver realizzato davvero qualcosa per Reggio Calabria da quel punto privilegiato che è il Parlamento.”

Lo ha detto l’onorevole Francesco Cannizzaro, commentando la notizia della morte di Francesco Nucara, parlamentare reggino eletto alla Camera dei deputati per cinque legislature, sottosegretario ai Lavori pubblici, sottosegretario e viceministro all’Ambiente, nonché storico leader del Partito Repubblicano Italiano, di cui è stato anche Segretario nazionale.



“Politico vecchio stampo, sempre rispettoso e rispettabile, andando spesso ben oltre i campanilismi e le teorie aprioristiche degli steccati partitici. Mente sopraffina e intellettuale di spessore, Franco era un’istituzione, in tutti i sensi. profondo amante della nostra terra e sempre orgoglioso di dirsi reggino e calabrese. Ha portato alto il nome di Reggio in particolare, ma di tutta la Calabria in generale, dimostrando le grandi capacità caratteriali e di leadership dei calabresi. Il nome di Nucara resterà impresso nella memoria di tutti i reggini per sempre.”