Morto imprenditore edile travolto da un rullo asfaltatore

Un imprenditore edile di Crotone, il 66enne Emilio Iuticone è spirato per le gravi ferite riportate in un incidente sul lavoro verificatosi poco più di tre settimane fa.

L’uomo era stato investito da un rullo asfaltatore che stava guidando ed improvvisamente capovoltosi travolgendolo. Il dramma si è consumato mentre era in corso l’opera di asfaltatura, commissionata privatamente, di un’arteria stradale, via dei Giacinti, in località Sant’Anna, ad Isola Capo Rizzuto. Il mezzo lo aveva colpito mentre la vittima era intenta a condurre il veicolo professionale lungo la discesa dal camion utilizzato per il trasporto. I soccorritori lo avevano subito condotto presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” del capoluogo pitagorico da dove era stato accompagnato al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro ed è lì che è morto stamane.