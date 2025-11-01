Morto a Roma l’ex sindaco di Nardodipace Antonio Demasi: è stato protagonista della vita politica per 50 anni

Si è spento a 77 anni a Roma, dove da qualche tempo si trovava per motivi di salute, il già sindaco di Nardodipace Antonio Demasi. La comunità ha accolto la notizia con profondo dolore ed infinita tristezza: Demasi infatti è stato protagonista della vita politica per mezzo secolo spendendosi per offrire servizi e soluzioni ai suoi cittadini. Laureato in Sociologia, è entrato nel mondo della scuola per poi dedicarsi all’impegno politico.

Eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1973, ha cominciato una lunga carriera nella cosa pubblica: assessore comunale nel 1979, è diventato sindaco nel 1997. Carica confermata alle elezioni del 2002 e ottenuta nuovamente nel 2017.

Ma tanti sono i ruoli giocati nello scacchiere del comprensorio: vicepresidente del Comitato di gestione dell’Usl 21 di Serra San Bruno, vicepresidente della Comunità montana delle Serre, consigliere provinciale e presidente della Comunità del Parco. Tra i principali risultati raggiunti va ricordato il progetto Fondo Sollievo che ha portato lavoro per 170 persone contribuendo a rafforzare la resilienza locale. È stato un punto di riferimento per il centrosinistra dell’area montana, essendo anche considerato un amministratore serio e responsabile.

Fra i primi ad esprimere cordoglio, la segretaria provinciale del Partito democratico Teresa Esposito che ha ricordato Demasi come “uomo di grande equilibrio, passione politica e amore autentico per la sua terra”. “La sua scomparsa – ha affermato – lascia un vuoto profondo nella nostra comunità politica e civile, ma anche un’eredità preziosa che dobbiamo custodire e tramandare.

Antonio è stato un militante instancabile, sempre presente, sempre pronto a offrire il suo contributo con intelligenza, rispetto e determinazione. Aveva la capacità rara di coniugare fermezza e gentilezza, di mantenere saldo il proprio pensiero senza mai alzare i toni, guidato da un profondo senso di giustizia e dal desiderio sincero di costruire un futuro migliore per la Calabria”. “Nel Partito Democratico, e prima ancora nella lunga esperienza amministrativa che lo ha visto protagonista a Nardodipace e nelle istituzioni locali – ha ancora aggiunto – Antonio ha rappresentato un punto di riferimento: un uomo capace di unire, di ascoltare, di motivare chi gli stava accanto. Credeva nella politica come strumento di servizio, non come ambizione personale. E lo faceva con quella sobrietà e quella coerenza che lo hanno reso un esempio per tutti noi.

La sua figura rimarrà un faro per le nuove generazioni del nostro partito. Ai giovani dico: studiate la sua storia, il suo impegno, le sue battaglie. Da lui possiamo imparare che la politica è fatta di passione, di sacrificio, ma anche di tenacia e di speranza.

Caro compagno Demasi – ha concluso – che la terra ti sia lieve. Il tuo esempio di vita, di dedizione e di impegno civile continuerà a vivere nel cuore di chi crede nei valori dello Stato, della democrazia e della giustizia sociale”.