Morte feto, il ministro Speranza invia l’ispezione a Vibo

“Il ministro della Salute Roberto Speranza ha immediatamente predisposto l’invio di un’ispezione nell’ospedale di Vibo Valentia in seguito al decesso del feto in grembo a una donna di 32 anni”. Con una stringata nota il Ministero della Salute comunica l’intenzione di voler far luce sulla vicenda che ha scosso il Vibonese. Da verificare la veridicità della circostanza secondo cui la carenza di anestesisti avrebbe differito il parto.