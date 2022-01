Morte Carmelo Pujia, Sinopoli: “Profondo cordoglio per la perdita di un politico d’altri tempi”

“Esprimo ai familiari dell’onorevole Pujia il mio profondo cordoglio per la perdita di una persona che ha saputo condurre un’importante attività amministrativa tesa a fare crescere e a valorizzare la nostra regione”.

Queste le parole di Fernando Sinopoli, vicepresidente della Provincia di Catanzaro, sindaco di Centrache e coordinatore provinciale per Catanzaro di Coraggio Italia per esprimere l’affetto per una figura politica storica.

“Politico d’altri tempi – sostiene Sinopoli – uomo delle istituzioni sobrio e popolare, a cui va riconosciuto uno stile che oggi purtroppo non appartiene più alla classe dirigente. È scomparso indubbiamente un uomo di spessore, che ha dedicato la sua vita alla Calabria dimostrando sempre di interpretare la politica con passione e impegno. Ha portato in alto l’orgoglio di appartenere a questa terra, mantenendo alti i valori di democrazia e di libertà e rispettando sempre anche chi non la pensava come lui. Sono convinto – conclude – che i suoi insegnamenti e il suo impegno nel portare avanti tante battaglie politiche, non saranno mai dimenticati”.