Morta la persona intubata pomeriggio all’ospedale di Serra San Bruno

Non ce l’ha fatta la persona che pomeriggio era stata intubata all’ospedale di Serra San Bruno, dove era giunta a causa di una crisi respiratoria, prima essere trasferita all’ospedale di Lamezia Terme. Ancora non esattamente definiti i motivi che hanno portato al decesso. Un’ondata di tristezza e commozione ha avvolto il piccolo centro di Brognaturo, in cui l’uomo risiedeva.