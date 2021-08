Morta anche la moglie del Carabiniere deceduto nell’incidente stradale di Riace

Si è aggravato ulteriormente il costo in vite umane dello scontro avvenuto domenica mattina alle porte di Riace Marina, in provincia di Reggio Calabria. Nel sinistro erano rimaste coinvolte un’automobile Golf e due motociclette.

Trasferita domenica sera dall’ospedale di Locri al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, qualche ora più tardi si è spenta anche la 46enne Giusy Bruzzese, funzionaria comunale a Roccella Ionica e moglie di Silvestro Romeo, il brigadiere dei Carabinieri 52enne nato a Messina e che lavorava presso la Compagnia di Locri e morto subito dopo lo schianto. I due, che vivevano da tempo a Roccella Ionica insieme al figlioletto di 11 anni, stavano viaggiando a bordo della potente motocicletta guidata dal militare. Il sinistro ha provocato il ferimento del 45enne Alfredo Fragomeli, a capo della Polizia Municipale di Roccella Ionica e della compagna, la 47enne M.F., di Caulonia. Loro stavano transitando lungo la Strada Statale 106 con un’altra motocicletta a fianco di quella in sella quale si trovava l’altra coppia. Sebbene feriti gravemente, non rischiano la morte. “Tutti noi – ha sostenuto il sindaco di Roccella Ionica Vittorio Zito – stiamo vivendo un enorme dolore. Nessuno può essere pronto a tutto questo. Aiuta il conforto della fede e la ferma volontà di impegnarsi ancora di più per onorarne ogni giorno la memoria. Per Giusy e per Silvestro