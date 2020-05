Morisani esulta per il “grande passo”: “Le nuove Circoscrizioni primo punto per il futuro sindaco dell’alternativa”

“E’ un grande passo per la città di Reggio Calabria quello operato dall’onorevole Francesco Cannizzaro; infatti, dopo anni di abbandono del territorio e di mancanza del rapporto istituzioni-cittadini, la questione delle circoscrizioni comunali – rimarca Pasquale Morisani, presidente di Stanza 101 – viene portata in Parlamento.



Una prima considerazione amministrativa riguarda l’evidente scollamento, creatosi dopo la soppressione legislativa delle circoscrizioni, fra i territori e l’amministrazione centrale e che ha penalizzato i quartieri stessi, contribuendo al loro degrado”. “Naturalmente, il modello di governance decentrata non può essere quello in vigore ante abolizione delle 15 circoscrizioni, ma dovrà, necessariamente, risultare da una visione innovativa già elaborata – ricorda l’ispiratore di AmaReggio – nel 2009 in sede di Consiglio comunale, prima della legge che le sopprimeva, che prevede la costituzione di sei macroaree, di circa 30.000 cittadini e già dotate di strutture e centri civici, senza necessità di nuovi costi per l’amministrazione, anzi, determinando i presupposti per una efficienza gestionale e controllo del territorio che può generare risparmi alla spesa pubblica ed alle manutenzioni.

D’altro canto, proprio la visione di una Reggio da ricostruire, impone una maggiore attenzione ai processi organizzativi ed amministrativi della città quale cuore pulsante e motore di un’area più vasta che deve passare da una dimensione provinciale (in tutti i sensi) ad una dimensione metropolitana. Ma il tema riguarda anche i partiti che potranno tornare a fare politica ‘dalla base’, guardando ai presidi circoscrizionali come aree di formazione alla cosa pubblica indispensabili per futuri amministratori. La proposta per un modello di governo con decentramento di funzioni e deleghe, può rappresentare l’occasione per iniziare a scrivere il programma amministrativo collegato ad un nuovo sindaco protagonista dell’un’alternativa politica e non di una mera alternanza elettorale a Palazzo San Giorgio”. “Questo sulle circoscrizioni – secondo il leader del Cenacolo Culturale Impertinente – può essere il punto cardine del programma del centrodestra qualificante e di stimolo per tutte le forze che intendono creare una coalizione; dunque un primo tema importante su cui discutere e porre le basi per una condivisione, iniziando a lavorare, al di là di nomi e sigle, sulla ideazione e sugli impegni di programma alternativo per segnare il passo di una nuova stagione metropolitana. La volontà di riscatto e l’impegno legato alla Politica del Fare, devono indurre a lavorare in una direzione nuova, basata su impegni ed obiettivi condivisi e “misurabili” nel loro tempo di attuazione, sposando l’idea di costruire un’alternativa di contenuti che caratterizzi l’impegno della futura amministrazione comunale”.

“Dunque si può iniziare proprio dalle Circoscrizioni, ponendole come un primo punto cardine per la sfida dei prossimi anni, ipotesi che, grazie alla iniziativa legislativa dell’onorevole Cannizzaro, può diventare realtà”.