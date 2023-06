Monumento ai Caduti di Serra, gli studenti dell’Istituto “Einaudi” partecipano al cantiere didattico

Nelle scorse settimane i ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, frequentanti l’indirizzo tecnico CAT (Costruzione, ambiente e territorio), dietro invito del Comune, hanno partecipato al cantiere didattico allestito con lo scopo di accogliere le scolaresche e spiegare loro come si svolgono i lavori di restauro del Monumento dei Caduti, sito su Corso Umberto I della cittadina montana. I discenti, in giornate diverse, sono entrati direttamente in contatto con l’opera in fase di ristrutturazione. In seguito, infatti, alla preparazione didattica svolta in classe dai vari docenti di indirizzo, gli alunni si sono relazionati con gli addetti ai lavori. Durante i sopralluoghi, Salvatore Costa, responsabile dell’archivio storico del Comune, attraverso un excursus storico, ha passato in rassegna le contingenze storiche che hanno portato alla costruzione del monumento stesso, prima tra tutte l’esigenza di avere un luogo simbolico per ricordare coloro che persero la vita per la patria; è stata poi la volta di Salvatore Letizia che, in qualità di scultore, partendo da una miniatura raffigurante il soldato, ha spiegato loro i vari processi che hanno portato alla realizzazione dell’opera soffermandosi, soprattutto, sulle qualità principali dell’argilla. Ma, sicuramente, i momenti più importanti sono stati quelli riguardanti le relazioni fornite dal restauratore Antonio Adduci e dall’architetto Pasquale Rachiele. Il primo, ha spiegato, inizialmente e in modo schematico, le varie fasi che sono alla base di un lavoro di restauro, per poi passare agli elementi distintivi dell’opera in questione. Il secondo ha ragguagliato gli alunni circa i vari stadi di analisi e progettazione. I ragazzi, proprio in virtù delle conoscenze acquisite in classe nell’ambito delle materie di insegnamento come progettazione, estimo, studio dei materiali, sono riusciti ad avere contezza di ciò che comporta trovarsi in un cantiere e quanto sia importante creare le condizioni necessarie per mettere in pratica quanto appreso a scuola. Ancora una volta, la presenza degli alunni dell’istituto serrese a tale iniziativa dimostra come la sinergia tra le istituzioni scolastiche, gli enti territoriali e il territorio stesso sia fondamentale sia per lo sviluppo delle potenzialità della nostra zona geografica che per il raggiungimento degli scopi didattici ed educativi che la scuola si pone.